Білорусь незабаром вступить у війну з Україною: у розвідці назвали терміни і напрямок

Білорусь готується до наступу на Україну / Reuters

У Генштабі ЗСУ назвали високою загрозу наступу на Україну з Білорусі з боку Волинського напрямку.

Як пише УП з посиланням на джерела в розвідці, сили оборони України готові до відсічі на заході країни.

"Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока", - сказало джерело.

Також у розвідці стверджують, що протягом найближчих одного-двох днів Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії.

У той же час в силовому блоці підкреслили, що білоруси ніде не воювали, тому у них немає бойового досвіду.

читайте також"НАТО нічого не побачить": офіцер РФ розкрив плани агресора щодо потайного вторгнення в країни БалтіїНагадаємо, білоруські війська підходять до кордону і спробують її перейти. Територію України вже покинули білоруські дипломати.

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