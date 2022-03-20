Білорусь незабаром вступить у війну з Україною: у розвідці назвали терміни і напрямок

Генштаб підтверджує високу загрозу наступу з боку Волині.
У Генштабі ЗСУ назвали високою загрозу наступу на Україну з Білорусі з боку Волинського напрямку.
Як пише УП з посиланням на джерела в розвідці, сили оборони України готові до відсічі на заході країни.
"Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока", - сказало джерело.
Також у розвідці стверджують, що протягом найближчих одного-двох днів Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії.
У той же час в силовому блоці підкреслили, що білоруси ніде не воювали, тому у них немає бойового досвіду.
читайте також"НАТО нічого не побачить": офіцер РФ розкрив плани агресора щодо потайного вторгнення в країни БалтіїНагадаємо, білоруські війська підходять до кордону і спробують її перейти. Територію України вже покинули білоруські дипломати.
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