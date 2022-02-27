Білорусь починає вторгнення в Україну, винищувачі вже летять - ЗМІ

Олександр Лукашенко / Фото Reuters

Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що локації висадки десанту - Київський та Житомирський напрямки.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео винищувачів над Пінськом. Вони летять у бік України.

Блогер Айдер Муждабаєв також повідомив у Facebook, що десантники Білорусі, з території якої сьогодні вранці було випущено крилату ракету по столиці України, мають намір висадитися в Києві та Житомирі.

"Віце-Консул України в Кракові: "Колеги, щойно опозиційні журналісти з Білорусі (джерело достовірне) повідомили, що підрозділи білоруських сил спецоперацій сідають у літаки. Готується десант. Таким чином, Білорусь фактично особовим складом розпочала вторгнення в Україну. Локації висадки: Київський та Житомирський напрямки. Потрібно якнайшвидше поширити серед іноземних ЗМІ", – написав він.

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Кількома годинами раніше Олександр Лукашенко виступив з низкою заяв, в яких відкрито підтримав російську агресію та намагався погрожувати Україні, стверджуючи, що "через три дні почнеться справжня м'ясорубка".

Також Лукашенко визнав, що Білорусь обстрілювала ракетами українську територію, а також закликав українську владу сісти за стіл переговорів з Росією.

Після відбулася телефонна розмова з Зеленським. Її подробиці поки що не уточнюються.

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