Білорусь починає вторгнення в Україну, винищувачі вже летять - ЗМІ

Сьогодні Лукашенко виступив з низкою заяв, в яких відкрито підтримав російську агресію та погрожував Україні "справжньою м'ясорубкою через три дні".
Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на дипломатичні джерела.
Зазначається, що локації висадки десанту - Київський та Житомирський напрямки.
Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео винищувачів над Пінськом. Вони летять у бік України.
Блогер Айдер Муждабаєв також повідомив у Facebook, що десантники Білорусі, з території якої сьогодні вранці було випущено крилату ракету по столиці України, мають намір висадитися в Києві та Житомирі.
"Віце-Консул України в Кракові: "Колеги, щойно опозиційні журналісти з Білорусі (джерело достовірне) повідомили, що підрозділи білоруських сил спецоперацій сідають у літаки. Готується десант. Таким чином, Білорусь фактично особовим складом розпочала вторгнення в Україну. Локації висадки: Київський та Житомирський напрямки. Потрібно якнайшвидше поширити серед іноземних ЗМІ", – написав він.
Кількома годинами раніше Олександр Лукашенко виступив з низкою заяв, в яких відкрито підтримав російську агресію та намагався погрожувати Україні, стверджуючи, що "через три дні почнеться справжня м'ясорубка".
Також Лукашенко визнав, що Білорусь обстрілювала ракетами українську територію, а також закликав українську владу сісти за стіл переговорів з Росією.
Після відбулася телефонна розмова з Зеленським. Її подробиці поки що не уточнюються.
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