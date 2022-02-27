У МВС створили сайт для пошуку полонених і вбитих солдатів армії РФ під час вторгнення в Україну

Для пошуку іформації про військовополонених створили спеціальний сайт / Фото 200rf.com

Міністерство внутрішніх справ України створило сайт для пошуку російських солдатів, які вторглися в Україну, а в результаті потрапили в полон або були вбиті.

Сім'ї військових можуть дізнатися про долю своїх рідних на сайті РФ200.

"Тут ми оперативно будемо розміщувати фото і відео, які ми отримуємо з поля бою. Якщо ваші родичі або знайомі знаходяться в Україні та беруть участь у війні проти нашого народу - тут ви зможете отримати інформацію про їхню долю", - йдеться на сайті.

Зазначається, що дуже багато вбитих складно впізнати. Тому на сайті будуть публікувати фото і відео, щоби була можливість впізнати за непрямими ознаками. Інформація оновлюється постійно.

Реклама

Крім того, в Україні розпочала роботу "гаряча лінія" для родичів солдатів-окупантів.

На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже телефонують сотні людей, які розшукують своїх близьких, повідомили в Міноборони України.

Зазначимо, станом на 27 лютого втрати особового складу російської армії за три доби війни РФ проти України склали 4300 осіб. Ці дані озвучила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Як повідомляв Главред, Національна поліція України повідомила, що в Харкові почастішали випадки, коли російські солдати, не бажаючи більше воювати, самі здаються в полон ЗСУ.

Інші новини: