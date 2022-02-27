Україна відправила позов проти Росії в Гаазький трибунал - Зеленський

Володимир Зеленський / Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний Київ подав позовну заяву на Росію до Міжнародного трибуналу ООН, який розташований у нідерландському місті Гаага. Така інформація опублікована на офіційній Twitter-сторінці керівника Української держави.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного Суду ООН в Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії", - заявив президент України.

За його словами, українська сторона попросила офіційного трибуналу негайно дати наказ Російській Федерації припинити військові дії і призначити слухання наступного тижня.

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Нагадаємо, раніше 50 країн світу засудили вето Російської Федерації на резолюцію ООН щодо війни проти України. Ця заява опублікована на сайті місії США в ООН.

Із заявою від країн, які підтримали резолюцію, виступила посол США Лінда Томас-Грінфілд.

"Президент Путін вирішив порушити суверенітет України. Президент Путін вирішив порушити міжнародне право. Президент Путін вирішив порушити Статут ООН. Президент Путін вирішив скинути бомби на Київ, щоб змусити сім'ї запихати своє життя в рюкзаки і ховатися на станціях метро. Президент Путін тут агресор. Там немає ніякої середини", - заявила посол.