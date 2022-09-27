Білорусь готується приймати військові ешелони з Росії

В даний час в Білорусі проходить перевірка місць навантаження (вивантаження) на залізничних станціях.
Білорусія може готуватися до прийому військових ешелонів з території Росії. В даний час триває активна підготовка залізниці. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн.
"Білоруська залізниця готується до прийому військових ешелонів з боку РФ", - йдеться в повідомленні.
За інформацією моніторингової групи, в даний час в Білорусі проходить:
- перевірка місць навантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових сполучень ЗС РФ);
- проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (при необхідності), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-розвантажувальних місць на станціях;
- закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;
- розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) і т. д.
Моніторингова група "Білоруський Гаюн" припускає, що всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів з Росії.
Зазначено, що для руху ешелонів будуть використані наступні залізничні прикордонні переходи:
- Червоне (МСК РЖД) - Осиновка (БЧ НОД-1)
- Злынка (МСК РЖД) - Закопытье (БЧ НОД-4)
- Завережье (ОКТ РЖД) - Езерище (БЧ НОД-6)
Слід зазначити, що в лютому Росія використовувала саме територію Білорусі для спроби захопити Київ. Білоруський режим дозволив Кремлю окупувати північні області нашої країни.
Путін оголосив мобілізацію в Росії
Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.
Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.
Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.
Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.
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