Білорусь готується приймати військові ешелони з Росії

Війська РФ / Reuters, Вікіпедія

Білорусія може готуватися до прийому військових ешелонів з території Росії. В даний час триває активна підготовка залізниці. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн.

"Білоруська залізниця готується до прийому військових ешелонів з боку РФ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією моніторингової групи, в даний час в Білорусі проходить:

перевірка місць навантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових сполучень ЗС РФ);

проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (при необхідності), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-розвантажувальних місць на станціях;

закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;

розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) і т. д.

Моніторингова група "Білоруський Гаюн" припускає, що всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів з Росії.

Зазначено, що для руху ешелонів будуть використані наступні залізничні прикордонні переходи:

Червоне (МСК РЖД) - Осиновка (БЧ НОД-1)

Злынка (МСК РЖД) - Закопытье (БЧ НОД-4)

Завережье (ОКТ РЖД) - Езерище (БЧ НОД-6)

Слід зазначити, що в лютому Росія використовувала саме територію Білорусі для спроби захопити Київ. Білоруський режим дозволив Кремлю окупувати північні області нашої країни.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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