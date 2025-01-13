Байден висміяв Путіна: "Це я був у центрі Києва, а не він"

Байден також похвалився, що став першим американським президентом, який відвідав район бойових дій, який не контролює армія США.

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Байден був у Києві 2023 року / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Байден:

Путін сподівався захопити Київ "за лічені дні"

США дали Україні багато зброї

Війна президента РФ Володимира Путіна проти України та Заходу загалом провалилася. Росія стала слабшою, а Захід сильнішим. Таку думку висловив президент США Джо Байден під час своєї підсумкової пресконференції.

Байден нагадав, що вторгаючись в Україну, Путін сподівався захопити Київ "за лічені дні".

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"Правда в тому, що з початку війни це я побував у центрі Києва, а не він. Путін жодного разу не був. Подумайте про це", - заявив він.

Байден також похвалився, що став першим американським президентом, який відвідав район бойових дій, який не контролює армія США.

До власних заслуг Байден також записав створення міжнародної коаліції з понад 50 країн, які взялися підтримувати Україну.

"І не тільки в Європі, а вперше і країни Азії також долучилися. Ми надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися", - зазначив американський лідер.

Зазначимо, що президент США Джо Байден приїжджав до Києва в лютому 2023 року.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання.

Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

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Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

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