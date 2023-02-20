Президент США Джо Байден прибув до Києва - Фейгін

Офіційний Київ не підтверджує інформації про те, що президент США Джо Байден відвідав, або може відвідати нашу столицю в понеділок, 20 лютого.

Джо Байден міг приїхати до Києва 20 лютого - Фейгін / Фото ОП

Президент США Джо Байден, ймовірно, прибув до Києва. Про це заявив російський опозиційний політик і журналіст Марк Фейгін.

У своєму Telegram-каналі на тлі заторів у столиці і чуток про те, що до Києва може приїхати делегація високопоставлених чиновників, він написав про приїзд Байдена.

"Байден у Києві", - пише Фейгін.

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Інших деталей журналіст не повідомив.

Повідомлення Фейгіна про візит Байдена до Києва / Скріншот Telegram-канал М. Фейгіна

На даний момент немає офіційної інформації про можливий приїзд президента США Джо Байдена до Києва.

Про візит Байдена до Києва повідомили у Bild

Журналіст німецького видання Bild Юліан Ріпке заявив, що президент США Джо Байден уже в Києві.

"Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак диктатору Путіну", - підкреслив Репке у своєму Twitter-акаунті.

Втім, пізніше він додав, що він висловив лише свою думку.

Візит Джо Байдена до Європи

Як повідомили в Bloomberg, президент США Джо Байден 20 лютого приїде з візитом до Польщі. Американський лідер зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою. Обговорюватимуться питання посилення позицій НАТО та війни Росії проти України.

Байден має намір виступити з промовою на адресу директора РФ Володимира Путіна і російського народу.

Журналісти не виключили, що Байден може приїхати і в Україну. Приїзд Байдена до Києва та зустріч із Зеленським могли б стати знаковими подіями напередодні річниці повномасштабного військового вторгнення Росії.

В американському виданні Politico написали, що в Білому домі розглядали таємний план, щоб Джо Байден перетнув кордон з Україною. Втім, така поїздка виключалася помічниками Байдена у зв'язку з питаннями безпеки.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник сказав, що пробки в Києві пов'язані з тим, що столицю напередодні річниці повномасштабної військової агресії РФ можуть відвідати високопоставлені гості. Дипломат сподівається, що вдасться зробити сюрприз українцям.

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