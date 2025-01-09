Покровськ без світла, води і газу, обстріли посилилися: що відбувається в місті

У Покровську немає такого місця, яке не прострілювалося б артилерією або дронами.

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У Покровську немає води, світла і газу / Колаж: Главред, фото: Суспільне, Telegram

Коротко:

Окупанти посилили обстріли Покровська

У місті залишаються 7 200 осіб

Формат евакуації населення змінився

Російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська та посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання. Про це розповів голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"Ситуація з обстрілами погіршується, вони почастішали, це і КАБи, і артилерія, особливо набридають FPV-дрони. Немає такого місця в місті, яке не прострілюється артилерією або дронами", - розповів він в ефірі Радіо Свобода.

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У Покровську досі залишаються 7 200 осіб. З літа в місті відсутня електрика, газ і водопостачання. Попри складні умови, працюють кілька аптек, міська лікарня - в обмеженому режимі, одне відділення "Укрпошти" та кілька магазинів.

Евакуація жителів триває, але її формат змінився.

"Уже немає точок збору для евакуації. Людей забирають адресно з будинків. Людей везуть здебільшого в Павлоград, там люди проходять реєстрацію", - розповів Добряк.

Він додав, що після евакуації протягом місяця люди отримують 10 800 грн "підйомних" від міжнародних партнерів.

"Людей розміщують у місцях компактного проживання - школи, гуртожитки. Люди можуть там перебувати стільки скільки буде потрібно", - зазначив голова ДВА.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Покровську - останні новини

Як повідомляв Главред, з кінця грудня російська окупаційна армія активізувала наступ на схід від Покровська Донецької області. Це може свідчити про те, що командування РФ, як і раніше, розглядає оточення Покровська як одну зі своїх ключових стратегічних цілей у цьому районі.

Представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. Ворог намагається взяти Покровськ Донецької області "в кліщі".

Аналітики ISW повідомили, що російські загарбники, ймовірно, зміщують увагу з охоплення Покровська на наступ у бік адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

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