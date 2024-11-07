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Байден влітає "в останній вагон": як США прискорять військову допомогу - експерт

Даяна Швець
7 листопада 2024, 17:35
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Американці розуміють, що інакше гроші можуть зникнути, а Трамп дійсно може зупинити цю допомогу.
Байден влітає
Байден може прискорити військову допомогу Україні / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента

Найголовніші тези Дубовика:

  • Байден намагається випередити Трампа з блокуванням допомоги
  • Демократи не прорахували перебігу подій в разі свого програшу

Адміністрація 46-го президента США Джо Байдена відкладала рішення, але тепер має намір пришвидшити надання військової допомоги Україні.

Про це 7 листопада заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ директор Центру міжнародних досліджень і фахівець з американських питань Володимир Дубовик.

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"Байден зараз та його команда збираються дійсно швидше спрямувати зброю зараз Україні й на ту суму, яка ще залишається в бюджеті, — це точно, тому що вони розуміють, що інакше ці гроші можуть зникнути, а Трамп дійсно може зупинити цю допомогу. Тому швидше потрібно її спрямувати. Але з іншого боку, ось теж аналітики зараз пишуть, що швидше — це не означає, що вона буде там за два дні або за тиждень. Усе-таки це серйозна техніка, яка має бути спочатку знайдена тощо, доставлена. Тобто насправді це може розтягнутися на тижні й місяці", — сказав він.

За словами експерта, частина цієї допомоги може надійти до України вже після інавгурації Дональда Трампа, що означає теоретичну можливість її зупинення.

Однак Дубовик вважає, що найімовірніше, Трамп дозволить постачанням досягти України, хоча й, можливо, не ініціюватиме нових пакетів допомоги.

"Наприкінці вересня сказали, що є близько 6 мільярдів доларів, із них уже трохи витратили грошей — на ці гроші я думаю, що найближчими тижнями й місяцями адміністрація Байдена встигне здійснити постачання. Чому вони так затягнули, це окреме питання", — сказав директор Центру міжнародних досліджень.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

На думку Дубовика, демократи могли розраховувати на перемогу на виборах і планували розподілити кошти, виділені на допомогу Україні, на довший період, щоб уникнути затримок у постачанні.

"Минулого року ухвалювали бюджет, коли була затримка на пів року, і тільки у квітні цього року, замість осені минулого, ухвалили бюджет і, відповідно, допомогу Україні. Вони хотіли уникнути, мабуть, у Білому домі такого варіанту, такого сценарію, що Україна надовго залишиться без військової допомоги, і розтягнути цю наявну суму на найближчі місяці. Але вийшло так, що вони програли президентські перегони, тому потрібно, звісно, зараз дуже оперативно витрачати ці гроші і спрямувати все, що вони можуть, для потреб України", — сказав він.

Останні ключові новини про США

Водночас Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом і розповів, що потрібно Україні. За його словами, необхідна реалізація концепції "мир завдяки силі", яка вже неодноразово доводила свою ефективність.

А от в авторській статті для журналу Foreign Policy йдеться, що перемога Трампа поставила Україну перед вибором. Наша держава повинна знову замислитися про відновлення статусу ядерної держави.

Як стало відомо виданню Главред, є один неочікуваний "плюс" від Трампа. Виявляється, що зміни в оборонних спроможностях ЄС і відмова Трампа фінансувати НАТО, теоретично можуть піти на користь Україні.

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