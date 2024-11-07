Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом і розповів, що потрібно Україні

Ключові тези заяви Зеленського:
- Україні потрібна зброя, а не допомога в перемовинах із РФ
- Обійми з Путіним нікому не допоможуть
- Розмова з Трампом була хорошою і продуктивною
Україні необхідні достатні обсяги озброєнь, а не підтримка на перемовинах з агресором Росією.
Необхідна реалізація концепції "мир завдяки силі", яка вже неодноразово доводила свою ефективність. Деякі лідери обіймаються з Володимиром Путіним, але стає лише гірше. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Як повідомляє Офіс президента, під час виступу на п'ятому саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС) у Будапешті в четвер, 7 листопада, він розповів про те, що для стримування Путіна необхідний тиск.
"Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Деякі з вас обіймаються з ним уже 20 років, і все стає лише гірше. Він думає тільки про війни і не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", - зазначив Зеленський.
Крім того, він закликав європейських лідерів підштовхнути РФ до справедливого миру, знайти спосіб, щоб російські активи працювали на Україну, і обмежити Росії можливість отримувати доходи від нафти.
"Рахунок за цю війну потрібно виставляти росіянам, а не Україні. Щоб Росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо - від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, який поважає міжнародне право і сидить за цим столом, повинні розуміти, що хижаки завжди вимагають дедалі більшої і більшої здобичі", - сказав президент.
Як обирають президента США
Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні.
Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки.
Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.
Про що Зеленський говорив із Трампом
Також він додав, що вчора говорив з обраним президентом США Дональдом Трампом. Розмова була "хороша і продуктивна". Проте ніхто не знає, якими будуть конкретні дії Трампа.
"Але ми сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А Америці потрібна сильна Європа. Це зв'язок між союзниками, який потрібно цінувати і який не можна втрачати", - наголосив Володимир Зеленський.
Трамп здобув перемогу на виборах президента США - головні новини:
Як повідомляв Главред, представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США. Він набрав 295 голосів вибірників, тоді як для перемоги було потрібно 270.
Одним із перших привітав Трампа з перемогою президент Володимир Зеленський. Він висловив сподівання на рішучі дій майбутньої адміністрації Білого дому та зміцнення стратегічного співробітництва України і США.
Президентство Трампа вплине на допомогу Україні, написали журналісти The New York Times. Існують побоювання, згідно з якими Трамп наполягатиме на сценарії завершення війни, який невигідний Києву.
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