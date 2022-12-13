"Бавовна" в штабах і казармах РФ: сотні вагнерівців знищили ще до фронту - Гайдай

Ліквідація найманців в результаті "бавовни" допомагає українським захисникам тим, що це сприяє деморалізації серед окупантів.

Сергій Гайдай розповів про втрати серед окупантів РФ / ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ, Офіс президента України

Сотні найманців приватної військової компанії Вагнера окупантів РФ за останні півтора тижні загинули, так і не діставшись до фронту, заявив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

При цьому багато мобілізованих з окупованих територій також зникли безвісти, підкреслив він в ефірі FreeДом.

"Бавовна" через куріння у вагнерівців відбувається або в штабах, або в казармах. Для нас це чудова новина. Адже сотні вагнерівців за останні півтора тижні загинули, навіть не діставшись до лінії фронту", – сказав глава Луганської ОВА.

За його словами, ліквідація найманців в результаті "бавовни" допомагає українським захисникам тим, що це сприяє деморалізації серед окупантів.

Гайдай додав - окупанти вже розуміють, що безпечних місць у них вже немає навіть у тилу.

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

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