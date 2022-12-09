До 50 поранених за добу: ЗСУ прорідили ряди найманців з ПВК "Вагнера" – Генштаб

Поранених окупантів відвезли у лікарню в окупованій Кадіївці на Луганщині.

ЗСУ прорідили ряди найманців з ПВК "Вагнера"/ 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, СБУ

У лавах російських найманців з приватної військової компанії "Вагнера" серйозні втрати – лише за добу українські військові "затрьохсотили" майже пів сотні окупантів-вагнерівців.

Їх з пораненнями доставили до медзакладу в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на вечір п’ятниці, 9 грудня.

"Противник продовжує втрачати живу силу. Упродовж минулої доби (8 грудня – ред.) до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що для боротьби з крилатими ракетами і безпілотниками Україна отримає виготовлені німецьким концерном Rheinmetall зенітно-ракетні комплекси Skynex. Німецька сторона планує виготовити дві одиниці ППО.

Нагадаємо, глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про нову тактику окупантів під Бахмутом. Російські окупанти намагаються захопити Бахмут на Донеччині та кидають туди велику кількість живої сили окупантів. Вони штурмують позиції ЗСУ окремими підрозділами та невеликими групами. Однак у ворога нічого не виходить і окупанти несуть величезні втрати.

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