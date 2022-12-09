"Думав - укропи": зек-дезертир з ПВК Вагнера розповів про стрілянину по копах у РФ

Павло Ніколін підтвердив, що є найманцем ПВК Вагнера.

Затриманий дезертир ПВК Вагнера Павло Ніколін / скріншот

Російський дезертир ПВК Вагнера Павло Ніколін , який втік із зони бойових дій в Україні, розповів про те, навіщо відкрив вогонь по поліцейським в Новошахтинську Ростовської області.

За його словами, він нібито не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військові. Відповідний коментар російського зека-дезертира поширюють пропагандисти РФ.

"Думав - укропи. Тому що були не за формою (одягнені, – ред.) і документи не надали. Я навіть не знав, що перетнув, відстав від групи", - сказав він, відповідаючи на питання, чому відкрив вогонь по поліцейським РФ.

При цьому затриманий підтвердив, що є найманцем ПВК Вагнера. "Можна, я на це питання не буду відповідати?", - сказав Ніколин.

Подробиці нападу дезертира РФ на поліцейських

Раніше повідомлялося, що 7 грудня в Новошахтинську, який знаходиться в 20 км від кордону з Україною, невідомий в камуфляжі і балаклаві стріляв з кулемета в поліцейських, які прочісували місцевість у пошуках зниклої жінки.

В результаті 27-річний сержант був поранений, його госпіталізували. Telegram-канали писали, що це був дезертир.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з території Херсонської області у окупований РФ Крим прорвалася озброєна банда російських військових-дезертирів.

Про групу з 13 російських військових розповіла глава Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Вона також показала орієнтування на членів банди військових РФ. Згідно з орієнтуванням, військовослужбовці самовільно покинули Херсонську область і перебувають на території Криму.

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