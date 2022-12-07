На Бахмутському напрямку ЗСУ збили бомбардувальник Су-24 ПВК Вагнера

Бійці ЗСУ знищили російський тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24М на Донбасі.
Українські захисники продемонстрували уламки збитого Су-24М, який "приземлили" під Бахмутом в Донецькій області. За даними військового кореспондента Андрія Цаплієнка, борт RF 93798 належав до 11-го змішаного авіаційного полку з місцем базування на аеродромі Маринівка біля Волгограда.
Бійці ЗСУ також поруч з уламками знайшли шолом одного з льотчиків. На ньому прізвище "Редькін".
"Але цікаво, що майор Редькін Олексій Олександрович є військовослужбовцем 23-го винищувального полку, який розташований у Східному військовому окрузі, а це Далекий Схід. І на озброєнні в полку інші типи літаків, ніж збитий Су-24М", - зазначив журналіст.
Подробиці знищення бомбардувальника окупантів РФ
Ясність вніс радник глави МВС Антон Геращенко. Він опублікував скріншоти повідомлень пропагандистів РФ, які повідомили про те, що під Бахмутом був збитий Су-24 найманців ПВК Вагнера.
Також публікуються імена знищених пілотів:
- Олександр Антонов;
- Володимир Нікішин.
Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України було знищено черговий вертоліт окупантів Ка-52.
Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".
Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.
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