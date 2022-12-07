На Бахмутському напрямку ЗСУ збили бомбардувальник Су-24 ПВК Вагнера

Борт RF 93798 належав до 11-го змішаного авіаційного полку з місцем базування на аеродромі Маринівка біля Волгограда.

Уламки збитого російського Су-24 / Telegram а. Цаплієнко

Бійці ЗСУ знищили російський тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24М на Донбасі.

Українські захисники продемонстрували уламки збитого Су-24М, який "приземлили" під Бахмутом в Донецькій області. За даними військового кореспондента Андрія Цаплієнка, борт RF 93798 належав до 11-го змішаного авіаційного полку з місцем базування на аеродромі Маринівка біля Волгограда.

Бійці ЗСУ також поруч з уламками знайшли шолом одного з льотчиків. На ньому прізвище "Редькін".

"Але цікаво, що майор Редькін Олексій Олександрович є військовослужбовцем 23-го винищувального полку, який розташований у Східному військовому окрузі, а це Далекий Схід. І на озброєнні в полку інші типи літаків, ніж збитий Су-24М", - зазначив журналіст.

Подробиці знищення бомбардувальника окупантів РФ

Ясність вніс радник глави МВС Антон Геращенко. Він опублікував скріншоти повідомлень пропагандистів РФ, які повідомили про те, що під Бахмутом був збитий Су-24 найманців ПВК Вагнера.

Також публікуються імена знищених пілотів:

Олександр Антонов;

Володимир Нікішин.

Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України було знищено черговий вертоліт окупантів Ка-52.

Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

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