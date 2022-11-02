ЗСУ знищили підполковника РФ - командира вертолітного полку найманців Вагнера

В'ячеслав Зангієв керував вертольотом Мі-8, який українські воїни збили в районі Бахмута.
Бійці Збройних сил України знищили командира вертолітного полку приватної військової компанії Вагнер окупантів РФ.
ЗСУ ліквідували підполковника В'ячеслава Зангієва родом з Владикавказа. Про це повідомив в Twitter блогер Necro Mancer.
При цьому він також опублікував фото знищеного офіцера-рашиста у відставці.
Він уточнив, що ймовірно Зангієв керував вертольотом Мі-8, який українські воїни збили 31 жовтня в районі Бахмута в Донецькій області.
Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".
Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.
Про це уточнили в прес-центрі угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.
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Автор: Олексій Тесля