ЗСУ знищили підполковника РФ - командира вертолітного полку найманців Вагнера

В'ячеслав Зангієв / @666_mancer

Бійці Збройних сил України знищили командира вертолітного полку приватної військової компанії Вагнер окупантів РФ.

ЗСУ ліквідували підполковника В'ячеслава Зангієва родом з Владикавказа. Про це повідомив в Twitter блогер Necro Mancer.

При цьому він також опублікував фото знищеного офіцера-рашиста у відставці.

Він уточнив, що ймовірно Зангієв керував вертольотом Мі-8, який українські воїни збили 31 жовтня в районі Бахмута в Донецькій області.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Про це уточнили в прес-центрі угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.

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