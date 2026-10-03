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Балістика дістане до Москви: Зеленський розкрив терміни застосування нових ракет

Олексій Тесля
3 жовтня 2026, 21:25
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Нова українська модель ракети FP-9 матиме більшу дальність дії.
ракета FP-7
Стали відомі терміни ймовірного бойового застосування ракети FP-9 / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Найважливіше із заяв Зеленського:

  • Нова ракета FP-9 готується до застосування вже цієї осені
  • Українська балістика матиме велику дальність дії

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що вітчизняна балістична ракета FP-9 буде готова цієї осені.

Як розповів Зеленський в інтерв’ю Reuters, він зателефонував представникам компанії-виробника Fire Point, щоб спонукати керівництво якомога швидше завершити роботу над моделлю FP-9, яка має велику дальність дії.

відео дня

"Я запитав їх: „Де моя FP-9?" - сказав Зеленський з посмішкою. - Нам потрібна FP-9. І я впевнений, що цієї осені FP-9 буде готова".

Як повідомлялося 1 жовтня, президент України заявив про перше й успішне застосування в бою вітчизняної балістичної ракети FP-7, дальність польоту якої становить близько 250 км.

Балістика дістане до Москви: Зеленський розкрив терміни застосування нових ракет
/ Інфографіка: Главред

Що відомо про удари по об’єктах у Росії

Українська сторона повідомила про серію атак на об’єкти, розташовані на території Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення спільної операції.

За його словами, серед цілей був нафтопереробний завод, розташований у Ярославлі. Також Служба безпеки України повідомила про атаку на військовий аеродром у Ростовській області.

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві мешканці та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані; місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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