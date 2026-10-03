Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна посилить атаки на російські НПЗ – Зеленський

Віталій Кірсанов
3 жовтня 2026, 20:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Зеленський пов’язав зміну російської тактики із ситуацією на фронті та прагненням Кремля продемонструвати силу на тлі втрат армії РФ.
Зеленський анонсував нові удари по нафтопереробних заводах Росії
Зеленський анонсував нові удари по нафтопереробних заводах Росії / Колаж: "Главред", фото: ССО ЗСУ, ОПУ

Що сказав Володимир Зеленський:

  • Росія підготувала "нову доктрину" повітряних атак
  • Україна не завдаватиме ударів по цивільних об’єктах у РФ

Україна має намір посилити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зміни тактики Росії та підготовки Москви до нової зимової кампанії. При цьому українські військові не завдаватимуть ударів по цивільних об’єктах. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише Reuters.

За словами глави держави, українська розвідка отримала документи, які свідчать про підготовку Росією так званої "нової доктрини" повітряних атак. Йдеться про розширення переліку цілей напередодні зими - до нього, як стверджує Зеленський, можуть входити об’єкти інфраструктури, логістики, дороги, школи та лікарні.

відео дня

"Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють їм атакувати інфраструктуру, логістику, дороги, школи, лікарні, щоб змусити людей покидати столицю та інші міста. Це мета операції", - сказав президент.

Зеленський пов’язав зміну російської тактики із ситуацією на фронті та прагненням Кремля продемонструвати силу на тлі втрат російської армії.

При цьому російська сторона заперечує навмисні атаки на цивільне населення. МЗС РФ заявило, що Москва продовжуватиме завдавати "систематичних цілеспрямованих ударів" по об’єктах в Україні, називаючи їх відповіддю на українські атаки на територію Росії.

Україна відповість ударами по енергетиці Росії

За словами Зеленського, Україна відповідатиме на атаки по своїй енергетичній інфраструктурі ударами по російських об’єктах енергетичного сектору.

"Якщо вони атакують нашу енергетику, ми маємо відповідати ударами по їхній енергетиці. Насамперед - по нафтопереробних заводах: по тому, що приносить їм гроші на цю війну", - заявив президент.

При цьому Київ, підкреслив Зеленський, не має наміру копіювати російську тактику й завдавати ударів по цивільній інфраструктурі без розбору.

Заява пролунала на тлі посилення російських атак на Київ. Протягом останнього тижня російські ракети та безпілотники неодноразово вражали енергетичні та телекомунікаційні об’єкти, а також дорожню та залізничну інфраструктуру. Росія також вперше завдала ударів по мостах через Дніпро, що з’єднують лівобережну та правобережну частини столиці.

Україна посилить атаки на російські НПЗ – Зеленський
Главред

Які удари вглиб РФ є найбільш болючими для Кремля

За словами економіста Віталія Шапрана, через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом і втрачає доходи бюджету.

Однією з причин такого дисконту є нестача потужностей для зберігання нафти. Якщо на півмісяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту просто неба.

Удари по російських НПЗ - новини

Як писав Главред, 26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Загорівся Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.

У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

В ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

Інші новини:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Володимир Зеленський НПЗ війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Балістика дістане до Москви: Зеленський розкрив терміни застосування нових ракет

Балістика дістане до Москви: Зеленський розкрив терміни застосування нових ракет

21:25Україна
ЗСУ просунулися на сході та звільнили нові території: подробиці операції

ЗСУ просунулися на сході та звільнили нові території: подробиці операції

20:29Україна
Україна посилить атаки на російські НПЗ – Зеленський

Україна посилить атаки на російські НПЗ – Зеленський

20:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літнього туриста за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літнього туриста за 45 с

Грошове дерево в оселі: де розмістити рослину для фінансового успіху

Грошове дерево в оселі: де розмістити рослину для фінансового успіху

Минуле більше не триматиме: чотирьом знакам зодіаку ось-ось стане легше

Минуле більше не триматиме: чотирьом знакам зодіаку ось-ось стане легше

Як зберегти калину до весни без втрати вітамінів: кращі способи заготівлі

Як зберегти калину до весни без втрати вітамінів: кращі способи заготівлі

Осіння посадка часнику: ідеальна глибина для великих головок навесні

Осіння посадка часнику: ідеальна глибина для великих головок навесні

Останні новини

22:00

Три знаки зодіаку з головою поринуть у кохання: на кого чекають зміни у жовтні

21:25

Балістика дістане до Москви: Зеленський розкрив терміни застосування нових ракет

21:22

Хіт 1977 року через 16 років відродився і знову підкорив музичні чартиВідео

21:13

Смуга невдач нарешті закінчиться: 3 знаки зодіаку, яким пощастить до 11 жовтня

20:47

Як зменшити рахунки за світло й газ восени: 7 речей, які варто почистити

РФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицеюРФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицею
20:29

ЗСУ просунулися на сході та звільнили нові території: подробиці операції

20:11

Прання та чищення речей у жовтні: як правильно підготувати свій гардероб

20:09

Україна посилить атаки на російські НПЗ – Зеленський

19:46

Тверде чи рідке мило: яке насправді більш гігієнічне й безпечне для рук

Реклама
19:29

Про пральний порошок можна забути: простий спосіб прання здивує результатомВідео

19:26

Росія змінила фокус ударів по енергетиці: який небезпечний сценарій готує ворог

19:10

Путін пішов ва-банк: чому Кремль раптом повірив у перемогу - ДенисенкоПогляд

18:56

ЗСУ вразили позиції розрахунків "Іскандерів" у Брянській області – Зеленський

18:24

У РФ підірвали окупанта-садиста зі списку "Миротворця", який катував полонених

18:17

В Києві почнуть будувати нові переправи через Дніпро: названо терміни

18:03

Навіщо розумні господарі насипають морську сіль на килимок біля дверей

17:52

Без дорогої хімії: які бабусині методи прибирання знову стають популярнимиВідео

17:39

Вагітна Тишкевич перед пологами виїхала з Києва з чоловіком – де вона зараз

17:39

Росія взялася за київські мости: у NYT пояснили, чим це загрожує столиці

17:32

Економія на опаленні чи приховані втрати: чи варто зачиняти міжкімнатні дверіВідео

Реклама
17:21

Готельна хитрість: що поставити в холодильник, щоб позбутися неприємного запахуВідео

16:49

Які 5 дерев не можна садити біля будинку: небезпечні види для фундаменту

16:48

Мадяр закликав українців не вірити в швидке закінчення війни: що задумав Путін

16:44

Як заощадити на осінньому гардеробі: 5 правил розумного шопінгуВідео

16:27

"Це погані новини": розкрито нову тактику ударів РФ по мостах у Києві

16:05

Як зберегти калину до весни без втрати вітамінів: кращі способи заготівлі

16:00

"Королівський підхід": Вільям і Кейт ухвалили рішення щодо Гаррі та Меган

15:58

Прикордонники відбили у росіян понад 10 кв. км у Харківській області - деталіВідео

15:53

Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла

15:52

В Росії зробили важливу заяву щодо ударів по Україні і звернулись до іноземців

15:20

США та РФ обговорюють масштабну нафтову угоду в рамках переговорів щодо України – NYT

15:12

Одна звичка повільно "вбиває" автомат: що не варто робити водіямВідео

15:01

Мости не відновити швидко: як Київ зможе забезпечити сполучення між берегами Дніпра

14:48

Не паралізувати, а витіснити: експерт назвав цілі атак РФ на мости в Києві

14:29

Не лише Київ: експерт сказав, які міста можуть залишитися без опалення взимку

14:29

Мости Києва змінюють режим роботи: де перекриють рух під час тривоги

14:20

"Яка вага": Alyona Alyona різко відповіла на найпопулярніше запитання

14:15

Удари по мостах: чим влада може замінити переправи через Дніпро, названо сценарії

13:41

Таро-прогноз на жовтень 2026: яким знакам зодіаку Таро обіцяє значний прибутокВідео

13:37

Нова хвиля подорожчання дизелю: коли ціни можуть сягнути 120 гривень

Реклама
13:35

Навіщо каштани додають у пральну машину: альтернатива порошку восени

13:10

"Не з першого погляду": Шоптенко відверто розповіла про третього чоловіка

12:56

Навесні шкідники не повернуться: як правильно підготувати теплицю до зимиВідео

12:50

Як вирізати гарбуз на Геловін без зайвих клопотів: найкращі лайфхакиВідео

12:08

Раптово помер Анатолій Кашпіровський — що сталося

12:07

У РФ зафіксували смерть від чуми: сотні людей на карантині, що відомо

12:03

Дрони РФ можуть наводити прямо з Києва: "Флеш" попередив про нову загрозу

11:46

Міф з інтернету: чому восени не варто зривати квітки хризантеми, що відцвіли

11:24

Китайський гороскоп на завтра, 4 жовтня: Тиграм — романтика, Зміям — межі

11:09

Сили оборони уразили важливі об’єкти РФ: під ударом місце запуску БпЛА

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти