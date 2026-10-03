Україна посилить атаки на російські НПЗ – Зеленський

Зеленський пов’язав зміну російської тактики із ситуацією на фронті та прагненням Кремля продемонструвати силу на тлі втрат армії РФ.

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Зеленський анонсував нові удари по нафтопереробних заводах Росії / Колаж: "Главред", фото: ССО ЗСУ, ОПУ

Що сказав Володимир Зеленський:

Росія підготувала "нову доктрину" повітряних атак

Україна не завдаватиме ударів по цивільних об’єктах у РФ

Україна має намір посилити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зміни тактики Росії та підготовки Москви до нової зимової кампанії. При цьому українські військові не завдаватимуть ударів по цивільних об’єктах. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише Reuters.

За словами глави держави, українська розвідка отримала документи, які свідчать про підготовку Росією так званої "нової доктрини" повітряних атак. Йдеться про розширення переліку цілей напередодні зими - до нього, як стверджує Зеленський, можуть входити об’єкти інфраструктури, логістики, дороги, школи та лікарні.

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"Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють їм атакувати інфраструктуру, логістику, дороги, школи, лікарні, щоб змусити людей покидати столицю та інші міста. Це мета операції", - сказав президент.

Зеленський пов’язав зміну російської тактики із ситуацією на фронті та прагненням Кремля продемонструвати силу на тлі втрат російської армії.

При цьому російська сторона заперечує навмисні атаки на цивільне населення. МЗС РФ заявило, що Москва продовжуватиме завдавати "систематичних цілеспрямованих ударів" по об’єктах в Україні, називаючи їх відповіддю на українські атаки на територію Росії.

Україна відповість ударами по енергетиці Росії

За словами Зеленського, Україна відповідатиме на атаки по своїй енергетичній інфраструктурі ударами по російських об’єктах енергетичного сектору.

"Якщо вони атакують нашу енергетику, ми маємо відповідати ударами по їхній енергетиці. Насамперед - по нафтопереробних заводах: по тому, що приносить їм гроші на цю війну", - заявив президент.

При цьому Київ, підкреслив Зеленський, не має наміру копіювати російську тактику й завдавати ударів по цивільній інфраструктурі без розбору.

Заява пролунала на тлі посилення російських атак на Київ. Протягом останнього тижня російські ракети та безпілотники неодноразово вражали енергетичні та телекомунікаційні об’єкти, а також дорожню та залізничну інфраструктуру. Росія також вперше завдала ударів по мостах через Дніпро, що з’єднують лівобережну та правобережну частини столиці.

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Які удари вглиб РФ є найбільш болючими для Кремля

За словами економіста Віталія Шапрана, через удари по нафтовій інфраструктурі Росія продає нафту зі значним дисконтом і втрачає доходи бюджету.

Однією з причин такого дисконту є нестача потужностей для зберігання нафти. Якщо на півмісяця зупинити експорт російської нафти, країні доведеться консервувати свердловини або фактично виливати нафту просто неба.

Удари по російських НПЗ - новини

Як писав Главред, 26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Загорівся Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.

У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

В ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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