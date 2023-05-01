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Бахмут встоїть до початку наступу, а на двох напрямках окупанти переходять у глуху оборону - Світан

Сергій Кущ
1 травня 2023, 18:12 оновлено 1 травня, 18:12
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На Донецькому і Луганському напрямках зараз найважча обстановка, каже полковник запасу.
ВСУ, Роман Світан
На двох напрямках окупанти переходять у глуху оборону / 93-тя ОМБр, скріншот YouTube

У російських окупантів немає сил і засобів, щоб взяти під контроль місто Бахмут. Їх мета - вийти на межі Донецької області - недосяжна.

Військовий експерт Роман Світан підкреслив, що коштів для цього у РФ не буде кілька років, пише 24 канал.

"Бахмут ми однозначно утримаємо до нашого наступу. Але буде важко, тиск не зменшиться",-заявив військовий льотчик-інструктор, полковник Збройних сил України в запасі.

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У той же час він зазначив, що на Донецькому і Луганському напрямках російські війська посилено стягують техніку і збираються розгортати бойові порядки по полях.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Найближчим часом ми почнемо рухатися на інших ділянках фронту, але на Луганському і Донецькому напрямках нам доведеться витримувати тиск російських військ ще й за допомогою техніки", - пояснив експерт.

Що стосується Херсонського та Запорізького напрямку, там росіяни переходять у глибоку оборону, зазначив Світан.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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