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"Бахмут був потрібен не Росії, а Пригожину": ПВК "Вагнера" уже поплатилися за свою помилку – Дикий

Альона Вороніна
25 квітня 2023, 14:35 оновлено 25 квітня, 14:40
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Це місто на Донбасі не має для РФ ніякого стратегічного значення. Але його штурм почався через забаганку Пригожина, який хотів підняти себе в очах Путіна.
Евгений Пригожин, Бахмут, Евгений Дикий
Бахмут не був потрібен Росії, його обрав жертвою Пригожин, зазначає Євген Дикий/ скрін, УНІАН

Місто Бахмут на Донеччині, за яке уже 9 місяців точаться бої, насправді не має ніякого стратегічного значення для країни-агресорки Росії. Проте саме цей населений пункт обрав своєю жертвою власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який хотів захопити місто і таким чином підняти себе в очах російського диктатора Володимира Путіна.

Але план Пригожина зі "швидкого захоплення міста силами вагнерівців" провалився з тріском. Оскільки найманці його ПВК не могли самостійно нічого вдіяти, на штурм міста поступово перекидали все більше кадрових російських військ, а самі вагнерівці під Бахмутом фактично вже "закінчилися". Про це розповів політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в інтерв’ю Главреду.

За його словами, Бахмут, найімовірніше, став жертвою внутрішніх розбірок всередині Росії.

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"Нагадаю, що історія штурму Бахмута – це від початку історія ПВК "Вагнер" і ролі Пригожина у цій війні. Взагалі бої за Бахмут тривають давно, але саме запеклі бої, які почалися восени, почалися якраз на фоні того, що всередині Росії назріла певна криза, і такий собі Пригожин вирішив показати Путіну, що путінські генерали нічого не варті, а він, цивільний Пригожин, набирає собі ув’язнених з Гулагу та воює "по-справжньому", – зазначає Дикий.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий – український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Пригожин хотів показати Путіну, нібито його приватна військова компанія здатна на те, чого не може регулярна російська армія. Тому історія штурму Бахмута почалася з того, що Пригожин намагався продемонструвати, нібито він робить те, чого не роблять Шойгу і Герасимов.

Проте чим масштабнішими ставали бої за Бахмут, тим більше туди втягувалися регулярні частини російської окупаційної армії, а роль ПВК "Вагнера" у цьому штурмі зменшувалася.

"І тут треба одразу розуміти, що не було жодного дня, коли б за Бахмут воювали лише "вагнерівці" – увесь цей час регулярні частини і прикривали їх з флангу, і надавали артилерійську підтримку, і авіації своєї у "вагнерівців" ніколи не було, але авіапідтримка теж була. Але в ролі штурмової піхоти і основної ударної сили виступали саме "вагнерівські" зеки", – пояснив політичний і військовий експерт.

Вагнерівці під Бахмутом "закінчуються"

Чим би не завершилася епопея з обороною Бахмута, очевидно, що кампанія ПВК "Вагнера" як почалася з цього міста, так там і закінчиться, зазначає Дикий.

"У прямому фізичному сенсі, "вагнери" закінчилися. І тому в усіх цих боях, про які ми говоримо зараз, "вагнери" присутні, але це вже останні – їх далеко не стільки, щоб дотиснути навіть кілька останніх кварталів Бахмута. І наразі вже увесь тягар боїв там на себе взяли десантно-штурмові війська Росії, тобто кадрові десантні частини, не з мобілізованих, а які залишилися з контрактників", – розповів експерт.

За словами Дикого, штурм Бахмута почався саме з Пригожина, який хотів показати Путіну якусь "переможеньку". При цьому вибір міг впасти саме на це місто випадково.

Дивіться відео про те, що Євген Дикий розповів в інтерв'ю Главреду про паніку в Росії через контрнаступ ЗСУ:

Ситуація у Бахмуті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не можуть здати місто Бахмут у Донецькій області, оскільки це розширить фронт і дасть росіянам шанс захопити більше українських територій.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія України продовжує обороняти і утримувати стратегічні рубежі в Бахмуті і на Бахмутському напрямку. Війська б'ють ворога і здійснюють активні штурмові дії. Знищується кадровий і наступальний потенціал російських військ, окупанти несуть великі втрати.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупаційні війська у своїх спробах захопити Бахмут Донецької області перейшли до так званої "сирійської тактики", яка передбачає повне знищення будівель.

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