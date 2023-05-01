Контратака в Бахмуті: ЗСУ пішли вперед і вибили окупантів з позицій

На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, розповів Олександр Сирський.

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ЗСУ контратакують / Колаж 93-тя ОМБр Холодний Яр, соцмережі

Ворог кидає в бій нові штурмові групи ПВК "Вагнер", бійців інших приватних компаній, десантників, проте взяти Бахмут їм не вдається, заявив командувач Східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Водночас на деяких дільницях Збройні Сили України успішно контратакують, цитує його Military media center.

"На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на кількох напрямках. Втім, завдяки стійкості і мужності захисників фортеці, дії ворога зазнали невдачі", — говорить Сирський.

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За словами командувача, щоб просунутися вперед, ворог застосовує максимум зусиль і не рахується ні з чим. Попри значні втрати, в бій постійно кидаються нові штурмові групи ПВК "Вагнер", бійців інших приватних компаній, десантників, але взяти місто під контроль противнику не вдається.

"Ситуація досить складна. Разом з тим на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами і залишив деякі позиції", — додав Сирський.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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