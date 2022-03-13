Росіяни розбомбили евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів": загинула провідниця

Росіяни розбомбили евакуаційний потяг "Краматорськ – Льві" / "УЗ"

У ніч з 12 на 13 березня в результаті авіанальоту окупантів виявився пошкоджений евакуаційний поїзд маршрутом "Краматорськ - Львів". Про це заявив керівник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

В результаті удару агресорів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Як пізніше уточнили в державній компанії "Укрзалізниця", що жертвою атаки росіян стала провідниця. А поранення отримала її напарниця.

Поранену жінку відвезли в лікарню Слов'янська, де їй надають необхідну медичну допомогу. Крім того, в "Укрзалізниці" уточнили, що обстріл загарбники здійснили біля станції Брусин.

"Був вражений уламками при обстрілі пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу в місто Лиман", - кажуть співробітники держкомпанії. Крім того, вони підкреслили, що докладають всіх зусиль, щоб евакуювати бригаду пошкодженого поїзда і всіх пасажирів. Серед них близько сотні дітей.

читайте такожЗ Коростеня відправлять евакуаційний поїзд до Львова

Нагадаємо, раніше пресслужба Маріупольської міської ради повідомила, що з початку військової агресії Російської Федерації проти України російські окупанти вбили 1582 мирних жителя Маріуполя.

На даний момент обстрілами росіян і бойовиків знищені дитяча лікарня, Пологовий будинок і технічний університет. Причому окупанти відмовляються організувати гуманітарний коридор для підвезення продуктів харчування та вивезення мирного населення.