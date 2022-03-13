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"Одноразові" пілоти окупантів: у російських літаках неправильно працюють катапульти

13 березня 2022, 09:29

Як кажуть українські військові, несправність російських рятувальних систем, ймовірно, в неспрацьовуванні крісла-катапульти або неправильному укладанні парашута.

Винищувач
У літаках окупантів неправильно працюють катапульти / Центр протидії дезінформації

У бойових літаках і вертольотах російських окупантів регулярно фіксуються несправності систем катапультування. Про це повідомили представники Центру протидії дезінформації при РНБО України.

При огляді військовими фахівцями української збитих літаків і вертольотів РФ спостерігаються серйозні несправності крісел-катапульт.

Крісло-катапульта-рятувальна система для швидкої евакуації екіпажу військового літака, вертольота в разі аварійної ситуації. Здійснюється за рахунок пострілу (катапультування) крісла разом з пілотом з літального апарату за допомогою стисненого повітря, порохового заряду, ракетної системи, після чого крісло автоматично відкидається і пілот приземляється з парашутом.читайте такожП'ять винищувачів, "вертушка" і Бук: у ЗС розкрили втрати РФ за добу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повітряні сили української армії в п'ятницю, 11 березня, здійснили близько 10 нальотів на колони ворожої техніки, вразивши російський винищувач-бомбардувальник і ще 5 цілей.

"11 березня група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, завдали потужні ракетно-бомбові удари по броньованій техніці і живій силі рашистов", - йдеться

Автор: Єгор Бунін
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російське вторгнення винищувач-перехоплювач новини України
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