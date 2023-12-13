Росіяни лізуть з усіх напрямків: третю добу під Авдіївкою не вщухають 'гарячі' бої

Російські окупанти почали відправляти у штурм не лише піхоту, а й військову техніку.

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Росіяни наступають на Авдіївку з багатьох напрямків / Колаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку. Вони кинули у штурм не лише піхоту, а й техніку. Росіяни наступають одразу з багатьох напрямків. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

На Авдіївському напрямку вже третю добу тривають дуже "гарячі" бої.

"За декілька днів хоч і невеликих морозів грунти трохи "схватились", підмерзли і техніка поїхала. В принципі, наші командири розуміли, чекали, що так буде і готувались до цього", - сказав Барабаш. відео дня

Він додав, що окупанти наступають з багатьох напрямків - їх понад п'ять.

"Вони малими групами по 5-8-10 осіб, з дуже багатьох напрямків одночасно намагаються штурмувати. Намагаються знайти шпаринку в нашій лінії оборони. Дійсно, це така масова навала за характером. Але наші збройні сили тримають лінію оборони і відбивають ці атаки. За минулу добу майже 50 штурмових дій ворога, це суто по нашому напрямку відбулось", - підкреслив Барабаш.

За даними Барабаша, українські військові не відступають та знищують окупантів. За останні дві доби ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що окупанти Росії увійшли до Авдіївки. Окупаційні війська агресора Росії зайшли до Авдіївки Донецької області з північного сходу і захопили там частину дачного селища. У тій же локації знаходяться і очисні споруди.

В ISW повідомили, що окупанти захопили очисні споруди міста. Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому і зачищають населений пункт.

Експерт розповів, скільки триватиме штурм Авдіївки. Світан заявив, що біля Авдіївки щодня тривають важкі бої, окупанти не полишають спроб захопити місто. Активний штурм триватиме до настання важливої дати в житті Путіна.

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