Росіяни просувають щодня, ЗСУ контролюють лише 4% Мар'їнки - Deep State

Російські окупанти намагаються захопити Мар'їнку в Донецькій області. Вони щодня просувають вперед. Українські військові втратили контроль над більшою частиною міста. Про це в ефірі телемарафону заявив співзасновник Deep State Роман Погорілий.
За його даними, ЗСУ тримають лише 4% Мар'їнки. Росіяни постійно намагаються тиснути на українських військових та "рівняють місто із землею".
"В Мар'їнці щодня росіяни мають просування і ми бачимо, як змінюється мапа. В Мар'їнці під контролем (ЗСУ - ред.) залишилось 4%. Казати, що просування і захоплення Мар'їнки не відповідає дійсності, це неправильно казати, бо, на жаль, вони її займають", - сказав Погорілий.відео дня
Поки невідомо, у якому напрямку будуть просуватися окупанти у випадку, якщо захоплять Мар'їнку.
Водночас Погорілий пояснив, що українські військові роблять все можливе, щоб вистояти. На кожному сантиметрі землі відбуваються дуже важкі бої.
"Кожна хата, кожен сантиметр землі у Мар'їнці, як показала практика, це великі і важкі бої. Були приклади, коли в будівлях наші бійці з російськими окупантами на різних поверхах і вони там воювали, були бої буквально за кімнату в хаті. Це показувало ту інтенсивність боїв", - додав Погорілий.
Бої за Мар'їнку
Нагадаємо, що у розвідці Британії повідомили про те, що російська армія захопила більшу частину Мар'їнки, місто зруйноване. В останні тижні російські війська поступово просуваються через руїни Мар'їнки, міста Донецької області.
Майор ЗСУ розповів про ситуацію в Мар'їнці. Олексій Гетьман відмітив, що ількість російських військ на Мар’їнському напрямку менша, ніж під Авдіївкою. Тактика штурмів на Мар’їнському та Авдіївському напрямку однакова.
РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці. За останні три доби біля Авдіївки росіяни проводили штурми у щонайменше 16 місцях, зауважують аналітики. Російські окупанти захопили південну частину Мар'їнки.
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