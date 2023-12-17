Деякі БПЛА долетіли: кадри і подробиці атаки на аеродром у Ростовській області

Україна в ніч на 17 грудня завдала масованого удару по трьох військових аеродромах окупантів, повідомили РБК-Україна джерела в ГУР. Щонайменше два інциденти підтверджують самі окупанти.
Згідно з даними ГУР, українські дрони атакували у Ростовській, Липецькій і Волгоградській областях.
"Те, що говорять російські медіа про те, що нібито всі дрони були збиті, не відповідає дійсності. Було пряме влучання у військовий аеродром. Є руйнування. Інші наслідки уточнюються", - розповіли журналістам у ГУР.відео дня
Своєю чергою, російські пабліки, наближені до пропагандистського пулу Міноборони Росії, підтверджують влучання по аеродрому в Морозовську (Ростовська область) і по складу з касетними боєприпасами у Липецькій області.
Зазначається, що не всі БПЛА російська ППО змогла збити. Понад те, один український безпілотник уразив саму установку С-300, що прикривала аеродром в Морозовську від ворожих нальотів.
Ще один БПЛА вивів з ладу бомбардувальник Су-34. За словами пропагандистів, "фахівці поки не готові сказати, чи вдасться їх повернути в стрій".
Росіяни скаржаться, що ЗСУ зосереджені вивести з ладу якомога більше російських винищувачів і бомбардувальників і цим домогтися паритету в небі до поставок F-16.
Атака на Ростовську область
Вранці 17 грудня у РФ заявили про масовану атаку десятків невідомих безпілотних літальних апаратів. За повідомленням Міноборони РФ, засобами ППО було знищено і перехоплено 33 БПЛА над територіями Липецької, Ростовської і Волгоградської областей.
Зазначалося, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у Морозовську. На його території базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
Вас також можуть зацікавити новини:
- ЗСУ відбили штурмові атаки РФ на півдні та "перемололи" сотні окупантів
- Ідеально для окупантів: Balenciaga створила сукню з пакетів і загриміла в "топи" мережі
- Які у людини є інстинкти: цікаві відомості про загадки свідомості