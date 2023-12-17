Деякі БПЛА долетіли: кадри і подробиці атаки на аеродром у Ростовській області

У ГУР підтверджують масовану атаку на три військові об'єкти в Росії.

https://glavred.net/ukraine/nekotorye-bpla-doleteli-kadry-i-podrobnosti-ataki-na-aerodrom-v-rostovskoy-oblasti-10525745.html Посилання скопійоване

Один БПЛА пошкодив установку ППО у Ростовській області / Колаж Главреда. Фото: Astra, скріншот

Україна в ніч на 17 грудня завдала масованого удару по трьох військових аеродромах окупантів, повідомили РБК-Україна джерела в ГУР. Щонайменше два інциденти підтверджують самі окупанти.

Згідно з даними ГУР, українські дрони атакували у Ростовській, Липецькій і Волгоградській областях.

"Те, що говорять російські медіа про те, що нібито всі дрони були збиті, не відповідає дійсності. Було пряме влучання у військовий аеродром. Є руйнування. Інші наслідки уточнюються", - розповіли журналістам у ГУР. відео дня

Своєю чергою, російські пабліки, наближені до пропагандистського пулу Міноборони Росії, підтверджують влучання по аеродрому в Морозовську (Ростовська область) і по складу з касетними боєприпасами у Липецькій області.

Зазначається, що не всі БПЛА російська ППО змогла збити. Понад те, один український безпілотник уразив саму установку С-300, що прикривала аеродром в Морозовську від ворожих нальотів.

Ще один БПЛА вивів з ладу бомбардувальник Су-34. За словами пропагандистів, "фахівці поки не готові сказати, чи вдасться їх повернути в стрій".

Росіяни скаржаться, що ЗСУ зосереджені вивести з ладу якомога більше російських винищувачів і бомбардувальників і цим домогтися паритету в небі до поставок F-16.

/ Скріншот

Атака на Ростовську область

Вранці 17 грудня у РФ заявили про масовану атаку десятків невідомих безпілотних літальних апаратів. За повідомленням Міноборони РФ, засобами ППО було знищено і перехоплено 33 БПЛА над територіями Липецької, Ростовської і Волгоградської областей.

Зазначалося, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у Морозовську. На його території базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.