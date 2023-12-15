"Треба буде пожертвувати території": у ЗСУ розповіли про можливий відхід

Російські окупанти намагаються просуватися відразу на декількох напрямках фронту. Не можна виключати, що Україні "доведеться пожертвувати територією", адже у РФ є наступальний потенціал. Про це заявив командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБР Петро Горбатенко в ефірі 1+1.
Він додав, що на деяких ділянках українським військовим буде вигідніше відійти на місця підготовленої оборони, ніж намагатися утримати свої позиції. Так у ЗСУ вийде завдавати максимальної шкоди ворогові з більш зручних позицій.
"Потрібно все-таки тверезо оцінити (ситуацію - ред.) і не думати про швидкі наступи, прориви, а підготуватися до серйозної довготривалої оборони... Головне - це не скільки ми відвоюємо територій або втратимо, а якої ми завдамо шкоди противнику в особовому складі і військовій техніці", - сказав Горбатенко.відео дня
Військовий додав, що у росіян є можливість наступати на одному-двох напрямках, де вони будуть намагатися пробиватися до кінця. Однак розширити свій наступ на всю лінію фронту вони не зможуть.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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