Удари по інфраструктурі РФ спланувала тижнями раніше: у розвідці розкрили деталі

Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, підкреслив глава ГУР.
У РФ командування російських окупантів планувало атаки на українську інфраструктуру кількома тижнями раніше, заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, підкреслив він у коментарі виданню Inews.
"Російські атаки на інфраструктуру були сплановані тижнями раніше. Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, незважаючи на всю жорстокість, заподіяну їм окупантами", - зазначив глава ГУР.
Разом з тим він заявив, що окупаційні війська можуть бути вибиті з Херсона вже в наступному місяці і це стане сейсмічним ударом для російської громадської думки, зруйнувавши їх наративи про власну непереможність і про Україну.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.
Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.
Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.
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