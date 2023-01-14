Атака з території Білорусі: подробиці ракетного удару по Києву

Ракети, якими вдарила РФ по Україні, летіли по балістичній траєкторії, не виключив Юрій Ігнат.

РФ могла завдати удару ракетами з балістичною траєкторією / mil.ru

Ракетний удар по Києву в суботу, 14 січня, було завдано ракетами з балістичною траєкторією.

"Швидше за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не доступна, щоб ми її виявляли і збивали", - цитує спікера Повітряних сил Юрія Ігната Українська правда.

За його словами, фахівці вивчатимуть по уламках, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, що летять по балістичній траєкторії.

На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів виявлення і знищення балістичних ракет, підкреслив Ігнат.

Про те, що удар по Києву було завдано з території Білорусі розповів також радник глави МВС Антон Геращенко.

"Удар по Києву було завдано з території Білорусі з району міста Барановичі. Все це відбувається з мовчазної згоди білоруського терориста Лукашенка, що дозволяє використовувати свою територію кремлівським вбивцям", - написав він.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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