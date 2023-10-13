Росія терміново перекидає важку техніку під Херсон, готуються до удару ЗСУ - Атеш

Партизани передали інформацію про пересування ворожої техніки "до відповідних установ для подальших ліквідацій".

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Росія стягує додаткову техніку в Крим / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" повідомив, що російські окупанти готуються до потужного удару ЗСУ на півдні, тому перекидають стару техніку з Криму до Херсонщини.

"Наш агент виявив перекидання старої важкої військової техніки трасою М17-Е97, а саме танка і бензовоза. Ймовірно її везуть на Херсонський напрямок. У ворога наростає панічний настрій. Вони готуються до потужного удару України на згаданій ділянці фронту", - повідомили у партизанському русі "Атеш".

Росія стягує додаткову техніку в Крим / фото: t.me/atesh_ua

"АТЕШ" додав, що усю інформацію передали "до відповідних установ для подальших ліквідацій".

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Росія стягує техніку в Крим / фото: t.me/atesh_ua

Ситуація в окупованому Криму

Нагадаємо, що Росія терміново виводить свої судна з Криму і перекинула 14 кораблів у Новоросійськ. РФ нещодавно відвела з Криму фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Експерт розкрив, коли ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя і Криму. Коли мова йде про наступ слабшої країни на сильнішу, логічніше буде міркувати про іншу стратегічну мету, вважає Рустамзаде.

Армія України може звільнити Крим за допомогою двох шляхів. Він припускає, цілком ймовірним сценарій, при якому Україна зможе відрізати Крим, не вбиваючи всіх російських військових.

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