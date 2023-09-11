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ГУР - про взяття "вишок Бойка": війська РФ послабилися, ЗСУ зробили крок до Криму

Андрій Ганчук
11 вересня 2023, 16:18 оновлено 11 вересня, 16:28
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Україна під час військової операції біля берегів Криму в Чорному морі використовувала всі доступні інструменти, включаючи супутникові дані, сказав Андрій Юсов.
Вишки Бойка
Україна повернула "вишки Бойка", які війська РФ захопили ще в 2015 році / Колаж: Главред, фото: ГУР

Операція біля берегів окупованого агресором Росією Криму в Чорному морі, завдяки якій вдалося взяти під контроль "вишки Бойка", стала кроком до звільнення півострова і української частини Чорноморської акваторії. Під час операції використовувалися, в тому числі, і супутникові дані. Російські окупаційні війська послабилися, а сили оборони отримали додаткові можливості для посилення. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Як повідомляє LIGA.net, він розповів про те, що під час операції біля Криму в Чорному морі українські сили використовували всі доступні інструменти, в тому числі, супутникові дані.

"Постійну присутність коментувати не будемо, щоб не полегшувати роботу російським спецслужбам. Відновлення контролю - це ефективне використання цих об'єктів, щоб допомагати Силам оборони", - зазначив Юсов.

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За його словами, окупанти РФ використовували так звані вишки Бойка в якості спостережних пунктів. Ворог розміщував там засоби радіоелектронної боротьби.

Також представник військової розвідки додав, що Росія втратила частину своїх можливостей, які дозволяли їй спостерігати за ЗСУ і завдавати ударів, а українські війська, навпаки, отримали такий потенціал. Україна зробила ще один крок до звільнення Криму.

"Якщо ми аналізуємо події в Криму за останні декілька місяців, то бачимо активні заходи. Це черговий крок для звільнення Криму і повернення контролю над акваторією Чорного моря", - підкреслив Андрій Юсов.

Україна повернула контроль над "вишками Бойка"

Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони в понеділок, 11 вересня. У військовій розвідці уточнили, що Росія використовувала енергетичні об'єкти у військових цілях – окупанти розміщували там вертольоти і засоби РЛС.

Що таке "вишки Бойка"?

"Вишки Бойка" - самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" і "Незалежність". Їх придбали за часів, коли президентом був Віктор Янукович, а Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, який донедавна був співголовою проросійської фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Агресорка Росія захопила газовидобувні і нафтовидобувні платформи ще в 2015 році, з серпня 2023 року за них йшли бої.

Британська розвідка стверджує, що "вишки Бойка" – платформи стратегічного значення: їх можна використовувати в якості посадочних майданчиків для вертольотів, передових баз, а також розміщувати на них ракетні системи.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш", - розповіли в ГУР.

Також в розвідці підкреслили, що у ході однієї з фаз військової операції стався бій між спецпідрозділами і російським винищувачем Су-30. Українські військові завдали шкоди літаку окупантів, в результаті чого ворожий льотчик змушений був відвести свою бойову машину.

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