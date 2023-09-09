'Спочатку Крим': Богданов розповів, як ЗСУ будуть звільнювати Донецьк і Луганськ

Експерт наголосив, що Донецьк до війни був четвертим-п'ятим містом за розміром в Україні.

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Богданов розповів про звільнення Донецька і Луганська / колаж: Главред, фото: Вадим Лях, скріншот: Youtube

В інтервʼю Главреду публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів, як бачить звільнення і повернення Луганська та Донецька, якщо дійсно вийде так, що Крим Росія не втримає.

"Це така terra incognita (від лат. "невідома земля". - ред.) в чистому вигляді. Тому що перспективи штурму цих міст і урбанізованих районів Донбасу в разі, якщо російська армія зберігає боєздатність, мені здаються доволі сумнівними. Тобто або ми будемо робити з ними те, що робили росіяни з Маріуполем, тобто рівняти з землею під нуль щоб потім туди заходити, то це навряд чи схвалять і в Україні, і на Заході", - зазначив експерт.

Богданов вважає, що треба розраховувати на те, що в разі поразки на півдні, на півночі Луганської області та в Криму російська армія втратить значну частину боєздатності. Тоді звільнення піде набагато простіше.

"Але за поточних умов це, скоріше, історія про можливий процес подальшої деградації російської армії або гострої кризи всередині, яка призведе до того, що Росія буде вимушена або поступитися дипломатично, або піти добровільно, фактично залишити ці території. Але, якщо чесно, військовим шляхом, з ким би я з військових не говорив, я розумію що цей процес буде супроводжуватися надто великими втратами", - пояснив він.

Публіцист зазначив, що Донецьк до війни був четвертим-п'ятим містом за розміром, а Луганськ - сьомим-восьмим. Тобто там відповідно буде Бахмут х10 чи х5.

"Тому прямий штурм я практично виключаю - ніхто не візьме на себе такі політичні, гуманітарні, соціальні ризики. Відтак, скоріше, або на виснаження беремо, або дійсно Росія посиплеться, і буде варіант забрати їх відносно легко", - додав Богданов.

Експерт вважає, що поки це дуже віддалена перспектива, тому що спочатку, відповідно, буде південь, скоріше за все - Крим та рівнинна частина Луганщини. А далі Україна повернеться до питання, як проривати російську оборону на Донбасі.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Богданова Главреду:

Нагадаємо, що раніше Юрій Богданов назвав останню надію диктатора Путіна. Експерт упевнений, що ще однією улюбленою "скріпою" Путіна є експлуатація теми підсумків Другої світової війни.

Коваленко назвав умови закінчення війни та чого чекати у 2024 році. Експерт не виключає і раптового завершення війни. Це може бути пов’язано з декількома моментами. Наприклад, це може бути пов’язано з тим, що росіяни будуть вимушені тікати з півострова Крим.

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