'Росію ніхто не буде питати': в ГУР розповіли про неминуче звільнення Криму

Після звільнення Криму Чорне море стане безпечним, каже Вадим Скібіцький.

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В ГУР розповіли про неминуче звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

Усі попередні ініціативи щодо безпеки Чорного моря, включаючи ті, які надходили від держав-членів НАТО, раніше сповільнювалися через фактор "а що скаже Росія?". Однак тепер необов'язково ставити такі питання. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує пресслужба ГУР.

"Настав час, коли питати Росію немає необхідності – вона агресор, вона реально пірат в Чорному морі, вона перешкоджає нормальному цивільному судноплавству. Через це тут необхідна єдина позиція зацікавлених країн, країн регіону, країн НАТО, країн, які можуть дати гарантії безпеки у Чорному морі, зокрема США та Велика Британія. Туреччина повинна сказати своє слово", - зазначив Скібіцький.

Скібіцький також нагадав, що країна-агресорка Росія окупувала український Крим із метою панування в Чорному морі, а також проекції сили на Середземномор’я.

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"І окупація, і нарощування військового потенціалу в Криму були здійснені з двох причин. Перша – це повне панування у Чорному морі, а друга – це проекція сили на Середземномор’я: та ж сама Сирія, та ж сама Африка і вихід в Атлантичний океан", - зазначив він.

Представник ГУР уточнив, що домінування агресора у повітряному просторі Чорного моря та російські берегові ракетні комплекси є загрозою не тільки для військового, а й для цивільного судноплавства. Тож усі зацікавлені держави повинні шукати ефективні шляхи нейтралізації російської воєнної сили у регіоні.

Цілковиту ж безпеку Чорного моря гарантує лише звільнення Криму від російських окупантів.

"Повірте, коли ми повернемо наш Крим, Чорне море стане безпечним – це однозначно", - наголосив Скібіцький.

Повернення Криму під контроль України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше розповів про те, коли буде звільнений Крим. За словами начальника військової розвідки, армія України незабаром зайде на захоплений Росією півострів.

Як зазначив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, Україна взяла Крим під вогневий контроль. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не тільки ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

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