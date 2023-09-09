УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Росію ніхто не буде питати": в ГУР розповіли про неминуче звільнення Криму

Аліна Дембіцька
9 вересня 2023, 19:21 оновлено 9 вересня, 19:21
473
Після звільнення Криму Чорне море стане безпечним, каже Вадим Скібіцький.
'Росію ніхто не буде питати': в ГУР розповіли про неминуче звільнення Криму
В ГУР розповіли про неминуче звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

Усі попередні ініціативи щодо безпеки Чорного моря, включаючи ті, які надходили від держав-членів НАТО, раніше сповільнювалися через фактор "а що скаже Росія?". Однак тепер необов'язково ставити такі питання. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує пресслужба ГУР.

"Настав час, коли питати Росію немає необхідності – вона агресор, вона реально пірат в Чорному морі, вона перешкоджає нормальному цивільному судноплавству. Через це тут необхідна єдина позиція зацікавлених країн, країн регіону, країн НАТО, країн, які можуть дати гарантії безпеки у Чорному морі, зокрема США та Велика Британія. Туреччина повинна сказати своє слово", - зазначив Скібіцький.

Скібіцький також нагадав, що країна-агресорка Росія окупувала український Крим із метою панування в Чорному морі, а також проекції сили на Середземномор’я.

відео дня

"І окупація, і нарощування військового потенціалу в Криму були здійснені з двох причин. Перша – це повне панування у Чорному морі, а друга – це проекція сили на Середземномор’я: та ж сама Сирія, та ж сама Африка і вихід в Атлантичний океан", - зазначив він.

Представник ГУР уточнив, що домінування агресора у повітряному просторі Чорного моря та російські берегові ракетні комплекси є загрозою не тільки для військового, а й для цивільного судноплавства. Тож усі зацікавлені держави повинні шукати ефективні шляхи нейтралізації російської воєнної сили у регіоні.

Цілковиту ж безпеку Чорного моря гарантує лише звільнення Криму від російських окупантів.

"Повірте, коли ми повернемо наш Крим, Чорне море стане безпечним – це однозначно", - наголосив Скібіцький.

Повернення Криму під контроль України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше розповів про те, коли буде звільнений Крим. За словами начальника військової розвідки, армія України незабаром зайде на захоплений Росією півострів.

Як зазначив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, Україна взяла Крим під вогневий контроль. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не тільки ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ГУР деокупація Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Накриє сильне похолодання: у яких регіонах України вріже +7

Накриє сильне похолодання: у яких регіонах України вріже +7

21:04 Синоптик
Все в чорному диму і чути стрілянину: у Сімферополі загорілася військова база РФ

Все в чорному диму і чути стрілянину: у Сімферополі загорілася військова база РФ

18:46 Україна
ЗСУ пробили оборону РФ і прорвалися в Новомайорське під Вугледаром – Bild

ЗСУ пробили оборону РФ і прорвалися в Новомайорське під Вугледаром – Bild

18:21 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:04

Накриє сильне похолодання: у яких регіонах України вріже +7

20:58

Збиралася приїхати в Москву, але загинула в Харкові: популярна в РФ співачка повідомила про смерть близької родички

20:31

Зеленський зробив жорстке попередження країні-агресорці Росії

20:24

Скандальний Ілон Маск вперше показав своїх молодших дітей

19:21

"Росію ніхто не буде питати": в ГУР розповіли про неминуче звільнення Криму

Захід рятуватиме Росію, бо боїться наслідків її розвалу - Юрій БогдановЗахід рятуватиме Росію, бо боїться наслідків її розвалу - Юрій Богданов
19:15

Захід хоче, щоб Росія відповзла і зберегласяПогляд

18:46

Все в чорному диму і чути стрілянину: у Сімферополі загорілася військова база РФВідео

18:21

ЗСУ пробили оборону РФ і прорвалися в Новомайорське під Вугледаром – Bild

18:20

Нереальна оптична ілюзія, яка зламає ваш мозок: треба знайти лампу Аладдіна

Реклама
17:30

Моментально розбіжаться: 3 дієві способи боротьби з павуками в будинку

17:28

"Групі двадцяти нічим пишатися": у МЗС жорстко рознесли беззубу декларацію G20

17:16

Кисті та ока немає, але для війни придатний: в Сумській області розгорівся жорсткий скандал

17:07

"Спочатку Крим": Богданов розповів, як ЗСУ будуть звільнювати Донецьк і Луганськ

16:59

Вони є в кожному домі: 4 засоби, які допоможуть назавжди позбутися запаху в туалеті

16:50

РФ готує масовані удари: Зеленський назвав ймовірні терміни та цілі атак

16:17

Христину Соловій захейтили за сукню, яка показала "все"

16:11

ЗСУ вправно працюють по спантеличених окупантах: в ОК "Південь" розкрили подробиці

16:06

Психолог Наталія Холоденко розповіла, що таке доля і чи є вона взагалі

15:56

Ці 3 заборони врятують від неприємностей 11 вересня: старі прикмети дня

15:51

"Друга армія світу" згоріла: експерт назвав останню надію диктатора ПутінаВідео

Реклама
15:50

"Було дуже боляче": Камалія в сльозах віддала дітей чоловіковіВідео

15:18

Любовний гороскоп на тиждень 11-17 вересня: Рибам - ясність, Овнам - егоїзм

14:57

СБУ "проголосувала" достроково: на Запоріжжі дрон підірвав "виборчий штаб" РФВідео

14:50

У Марокко через землетрус загинули понад 600 людей: МЗС шукає українців

14:45

Як українською назвати чоловіка-балерину: Авраменко розставив всі крапки над "і"

14:43

Волкер назвав дві умови для старту переговорів України та РФ

14:10

"Критика невиправдана": Волкер похвалив контрнаступ ЗСУ

14:00

Гороскоп Таро на тиждень 11-17 вересня: Овну - досягнення, Раку - насолода

13:51

Загроза ударів РФ по енергетиці та портах: Зеленський провів важливе засідання Ставки

13:37

Складна задачка навіть для найбільш пильних: знайди щура серед котів за 30 секунд

13:32

Непридатні до військової служби українці проходитимуть ВЛК щороку: юрист розкрив деталі

13:06

Росія готує штурм на Куп'янському напрямку: задіюють нових солдатів

13:02

Церковне свято 10 вересня: що не можна робити на преподобного Мойсея Мурина

12:57

Тіну Кароль підловили за ніжностями з чоловіком на вулиці

12:37

Ти повинен знати їх: їстівні гриби, які знайдуться в будь-якому лісі (фото)

12:26

Гороскоп на завтра 10 вересня 2023: Рибам - сварка, Овнам - творчість

12:21

"Неможливо говорити з брехуном": Зеленський жорстко висловився щодо діалогу з Путіним

12:08

Зернова угода: Ердоган просить лідерів G20 задовольнити вимоги РФ - Bloomberg

11:57

У ГУР відреагували на те, чи міг Ілон Маск завадити атаці України на флот РФ

11:34

Удари по території РФ: у ГУР назвали, які об'єкти окупантів під прицілом

Реклама
11:14

РФ стягує до Роботиного нові підрозділи, щоб зупинити ЗСУ - розвідка Британії

10:56

"Кордони 1991 року": експерт назвав умови закінчення війни та чого чекати у 2024 році

10:46

Над Донецьком літав величезний прапор України: хто влаштував патріотичну акціюВідео

10:27

Рабини світу виступили проти прирівнювання ситуації в Карабаху з Голокостом

09:59

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через удар російським "Іскандером"

09:49

Росіяни штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках: армія України стримує наступ

09:42

Ракетний удар по Сумах: у лікарні померла одна з постраждалих

09:15

Знайшли у водоймі зі зв'язаними руками: в Україні загинув британець Джордан Чедвік

08:46

Без зморшок: 4 найпростіші поради по догляду за собою, які сповільнять старіння шкіри

08:40

Окупанти "ховаються" під землю: в ISW розкрили про зміни тактики армії РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти