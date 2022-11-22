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Атака на Кримський міст і закриття неба: екс-чиновник ЮКОСа озвучив умови закінчення війни в Україні

22 листопада 2022, 13:14

Якщо Захід буде тягнути з поставками зброї і наполягати на переговорах з РФ, бойові дії можуть затягнутися на рік і більше, вважає Леонід Невзлін.

Війна в Україні, Леонід Невзлін
Війна в Україні має всі шанси завершитися до весни 2023 року - Леонід Невзлін / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, wikipedia.org

Терміни завершення війни в Україні будуть прямо залежати від можливостей України вести наступальну війну, а також від підтримки Заходу і зброєю, і тими заходами, які можуть реально перешкодити Росії продовжувати війну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін.

"Сильні економічні заходи, плюс закриття неба або його частини, постачання озброєнь, які добивають глибоко в Росію, ліквідація Кримського мосту, яка має відбутися в зимовий період і, хай вибачать мене кримчани, відповідна атака на Крим може призвести до того, що до кінця весни все може закінчитися. Якщо будуть тягнути зі зброєю, з переговорами, це може затягнутися на рік і більше", - переконаний Невзлін.

Як писав Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року.

"Звучить, ніби ця фраза заступника Міністра оборони України, – це мрія. Звичайно, мільйони українців мріють, щоб ця війна завершилася якомога швидше. Втім, я буду більш реалістичним", - сказав Єрмак під час виступу на Міжнародному форумі безпеки у Галіфаксі, коментуючи слова заступника Міністра оборони України Володимира Гаврилова.

Крім того, на думку Голови Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерала армії України Миколи Маломужа, після визволення Херсона за оптимістичного сценарію, за два-два з половиною місяці Україна звільнить Південні Території, А також частини Луганської та Донецької областей.

Коли закінчиться війна в Україні-Новини:

війна в Україні Леонід Невзлін
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