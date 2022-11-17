"До січня-лютого відіб'ємо південь": генерал озвучив терміни закінчення війни в Україні

Генерал озвучив терміни закінчення війни в Україні / Главред

Після визволення Херсона за оптимістичного сценарію, за два-два з половиною місяці Україна звільнить південні території, а також частини Луганської та Донецької областей.

Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів, що до січня-лютого ми повинні завершити цей процес.

"При іншому сценарії, якщо Росія встигне підтягнути резерви на південь і схід (мова йде про ті вже більш-менш підготовлені ресурси мобілізованих, а також військову техніку і озброєння), все може затягнутися до травня-червня 2023 року. Але наш наступ триватиме все одно", - пояснив Маломуж.

За його словами, в травні-червні ми зможемо говорити про звільнення території всієї держави. Можливо, раніше.

"Друга складова-звільнення Криму - залежить від того, наскільки потужно ми проб'ємо ешелоновану оборону ворога на Херсонському та Запорізькому напрямках. Від цього залежить, коли ми зайдемо в Крим за рахунок наступальних операцій і паніки ворога. Це має відбутися до весни-літа 2023 року", - вважає генерал.

Маломуж підкреслив, що це реалістичний сценарій сьогодні, і для цього є всі передумови – можливості ЗСУ, підтримка партнерів, політична підтримка потужних гравців.

"Хоча можливий і додатковий потужний фактор - потужний вплив на Росію з боку Китаю, Індії та Туреччини з тим, щоб Путін вивів війська з території нашої держави. Це також може бути додатковим фактором, який прискорить нашу перемогу, і в найближчі два-п'ять місяців цей фактор з'явиться обов'язково", - підсумував Маломуж.

Армія України увійшла в Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли в окупований Росією Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Жителі Херсона неймовірно щасливі навіть незважаючи на те, що у житті вони стикаються з жорсткими проблемами, які не дають їм нормально жити. Річ у тому, що в місті взагалі немає водопостачання та електрики. Через складну ситуацію місцеві жителі були змушені набирати воду прямо з річки Дніпро.

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