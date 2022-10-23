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Колишній полковник ФСБ спрогнозував терміни закінчення війни в Україні

23 жовтня 2022, 19:32

Оголошена Володимиром Путіним в РФ масова мобілізація зможе затягнути термін війни, не виключив Геннадій Гудков.

ВСУ, війна, українські військові
Геннадій Гудков спрогнозував терміни закінчення війни / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Ймовірні терміни закінчення війни в Україні, розв'язаної РФ, спрогнозував російський опозиційний політик і колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він підкреслив, що оголошена Володимиром Путіним в РФ масова мобілізація зможе затягнути термін війни.

"Коли не було могілізації-мобілізації, я вважав, що все закінчиться до весни (2023, - ред). Ну просто арифметичні дії нас переконували, що до весни все повинно закінчитися, вся ця армія окупаційна буде перемелена, їй нічим буде тримати тили, нічим буде утримувати фронт — вона розбіжиться до чортової матері", - сказав співрозмовник.

У зв'язку з масовою мобілізацією в РФ він не виключає, що війна Росії проти України може завершитися до осені 2023 року.

"А зараз у мене відчуття, що до осені таки зуміє протягнути, а восени закінчиться. У 2023-му, не цієї осені. Я думаю, що до осені 2023-го він (Путін — ред) може протягнути", — додав Гудков.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірні терміни завершення війни в Україні.

Він не виключив, що війна може закінчитися вже найближчої зими. Таку заяву представник ОП зробив в інтерв'ю Bild.

Разом з тим він звернув увагу на те, що в плани України не входить ведення бойових дій на території Росії.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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Гудков війна Росії та України
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