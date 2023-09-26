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Чорноморський флот не має такий контроль в Чорному морі як раніше - розвідка Британії

Юлія Куришко
26 вересня 2023, 10:42 оновлено 26 вересня, 10:42
Останніми тижнями Чорноморський флот РФ зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по штаб-квартирі.
Чорноморський флот не має такий контроль в Чорному морі як раніше - розвідка Британії
Чорноморський флот РФ не має повного контролю у Чорному морі / колаж: Главред, фото: УНІАН

У розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії повідомили, що після успішних українських ударів Чорноморський флот РФ не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше.

Розвідка Британії у зведенні розкрила, що останніми тижнями Чорноморський флот РФ зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по штаб-квартирі 20 і 22 вересня.

"Фізична шкода для ЧФ РФ майже точно серйозна, але локальна. Флот майже точно зберігає спроможність виконувати свої основні завдання воєнного часу - завдання ракетних ударів і локального патрулювання. Проте ймовірно, що його здатність здійснювати ширше патрулювання у регіоні і забезпечувати де-факто блокаду українських портів надалі зменшиться. Також ЧФ РФ ймовірно має погіршену здатність захищати свої об’єкти в порту і проводити рутинне обслуговування", - зазначають аналітики.

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У розвідці додають, що українські атаки поставили Росію у ситуацію, коли їй доводиться реагувати на дії противника, та демонструють, що українські військові здатні поставити під сумнів символічну і стратегічну "проєкцію сили" Росії, яку їй забезпечує контроль над Севастополем.

Удари по Чорноморському флоті РФ

Нагадаємо, що армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Сили оборони України вдень 22 вересня завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту держави-окупанта Росії в захопленому Севастополі.

У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ. Сили спецоперацій повідомлять, що серед загиблих командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

У ГУР підтвердили атаку ЗСУ по бригаді Чорноморського флоту РФ у Криму. Юсов розповів, що ЗСУ 25 серпня вдарили по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

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війна в Україні Чорне море чорноморський флот РФ
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