Артилеристи ЗСУ перетворили на попіл і золу ракетні системи окупантів / ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Російські окупанти як і раніше мають помітні втрати (і в особовому складі, і в техніці), але через вказівки свого диктатора Путіна і командування не припиняють наступати на Донбасі і здійснюють запеклі спроби утримати свої позиції на півдні. Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Українські офіцери виклали відео майстерної роботи артилеристів ЗСУ. Цього разу постаралися бійці з бригади імені великого князя литовського Вітовта і гранично чітко знищили місце стоянки ворожих реактивних систем залпового вогню (РЗСО).

Як кажуть у Генштабі, українським бійцям, як і раніше, вдається ефективно скорочувати вогневу перевагу ворога, а допомога західною зброєю від партнерів взагалі кардинально змінить ситуацію на фронтах україно-російської війни.

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Нагадаємо, раніше в українському сегменті всесвітньої мережі було опубліковано видовищне відео "Вогняної" роботи по окупантах, яку провели артилеристи ЗСУ за допомогою новітньої американської гаубиці M777.

У відео добре було помітно те, як ворожий танк миттєво запалав і згорів як сірник.

Пізніше відомий український журналіст Роман Цимбалюк написав, що бійці ЗСУ з артилерійського підрозділу дощенту знищили пункт управління 20-ї загальновійськової армії російських окупантів, який знаходився в Харківській області.

За його інформацією, всі окупанти, які були на момент удару ЗСУ в приміщенні командного пункту, були знищені ‒ всього понад 40 осіб, у тому числі і офіцерів вищої командної ланки.

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