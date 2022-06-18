ЗСУ потужно влупили по позиціям ворога та знищили бронетехніку росіян

ЗСУ знищили позиції ворога на Харківщині / Генштаб ВСУ, Скриншот

Українські військові знищили три багатоцільові легкоброньовані тягачі на Харківщині. Ще один ворожий МТЛБ українські артилеристи вивели з ладу. Про це повідомили у Національній гвардії України.

Знищити ворога допомогла українська аеророзвідка. Вони виявили рашистів та передали координати артилеристам ЗСУ.

"Ми добре налагодили кооперацію з "артою" Збройних сил. Це дозволяє максимально ефективно діяти у районі нашої відповідальності. Та ми не лише виявляємо пріоритетні цілі, але й корегуємо вогонь та фіксуємо його результат", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські військові зараз перебувають за 18 кілометрів від тимчасово окупованого Херсона. Захисники України влучно б’ють по скупченнях загарбників артилерією на південному напрямку, розповів Арестович.

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Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що армія РФ хоче пробити шлях з Богородичного на Слов’янськ. Крім цього, окупанти планують розвинути наступ у ще двох місцях на Донеччині. Вони перегруповуються і стягують сили на Лиманський напрямок.

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