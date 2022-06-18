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ЗСУ потужно влупили по позиціям ворога та знищили бронетехніку росіян

18 червня 2022, 13:41

Українська аеророзвідка виявила рашистів та передала координати артилеристам.

ВСУ
ЗСУ знищили позиції ворога на Харківщині / Генштаб ВСУ, Скриншот

Українські військові знищили три багатоцільові легкоброньовані тягачі на Харківщині. Ще один ворожий МТЛБ українські артилеристи вивели з ладу. Про це повідомили у Національній гвардії України.

Знищити ворога допомогла українська аеророзвідка. Вони виявили рашистів та передали координати артилеристам ЗСУ.

"Ми добре налагодили кооперацію з "артою" Збройних сил. Це дозволяє максимально ефективно діяти у районі нашої відповідальності. Та ми не лише виявляємо пріоритетні цілі, але й корегуємо вогонь та фіксуємо його результат", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські військові зараз перебувають за 18 кілометрів від тимчасово окупованого Херсона. Захисники України влучно б’ють по скупченнях загарбників артилерією на південному напрямку, розповів Арестович.

читайте такожПолетіли ще 10 мільйонів: ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 під Ізюмом

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що армія РФ хоче пробити шлях з Богородичного на Слов’янськ. Крім цього, окупанти планують розвинути наступ у ще двох місцях на Донеччині. Вони перегруповуються і стягують сили на Лиманський напрямок.

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