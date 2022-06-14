УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Спалили БМП дотла: артилеристи ЗСУ ефектно знищили окупантів, які ховалися у лісі

14 червня 2022, 10:41

Ще одну російську бронемашину "вогняний привіт" догнав посеред дороги, коли та намагалася втекти.

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили окупантів, які ховалися у лісі/ Скрін з відео

Українські артилеристи 40-ї окремої артбригади імені Великого князя Вітовта ефектно знищили російську техніку.

Захисники України поділилися відео, як вони перетворюють у металобрухт кілька одиниць ворожої бронетехніки. Відповідне відео оприлюднив Генштаб Збройних сил України.

"Декілька кадрів бойової роботи української артилерії. Російських окупантів знову поменшало", – йдеться у повідомленні.

Як видно з відеоролика, одну російську бойову машину піхоти українські артилеристи дістали навіть у лісі посеред дерев, де окупанти, очевидно, намагалися сховатися.

Тим часом ще одна бронемашина намагалася втекти дорогою. Але далеко їй доїхати не вдалося – одним із наступних влучних ударів українські воїни знищили її дотла.

Раніше повідомлялося, що українські військові зараз перебувають за 18 кілометрів від тимчасово окупованого Херсона. Захисники України влучно б’ють по скупченнях загарбників артилерією на південному напрямку, розповів Арестович.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що армія РФ хоче пробити шлях з Богородичного на Слов’янськ. Крім цього, окупанти планують розвинути наступ у ще двох місцях на Донеччині. Вони перегруповуються і стягують сили на Лиманський напрямок.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ БМП військова техніка російські військові вторгнення Росії російські війська
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:44

ЗСУ влаштували салют: у повітря злетіли ворожі "урагани" та підрозділ МТЗ

11:43

"Вистави на могильнику": окупанти запустять шоу в розбомбленому драмтеатрі у МаріуполіВідео

11:15

"Ми звільнимо наш Крим": Зеленський заявив, що Україна поверне анексований півострівВідео

11:13

"В РФ думали, що світ їх за це порве": інші держави проґавили шанс зупинити війну – АрестовичВідео

11:08

Військам РФ вдалося трохи просунутися біля Харкова - британська розвідкаВідео

Реклама
10:49

Тимур Мірошниченко довів до сліз шанувальників відео з дітьми після 100-денної розлукиВідео

10:44

ЗСУ наводять жах на окупантів, в бій готовий йти один з 10 солдатів - перехоплення СБУ

10:41

Спалили БМП дотла: артилеристи ЗСУ ефектно знищили окупантів, які ховалися у лісіВідео

10:10

"Вони роз'їхалися, щоб мене пропустити": українець викрав набитий зброєю "Урал" з-під носа окупантів

10:09

Володимир Дантес показав романтичний поцілунок від Даші Кацуріної

10:09

У війні близький перелом, окупанти змінюють тактику - військовий експертВідео

09:56

Скоро не буде чим воювати: розвідка Британії попередила про проблеми зі зброєю в армії РФВідео

09:45

Краще б вони замість кандидатства України в ЄС дали б зброю - АрестовичВідео

09:24

73-річний Оззі Осборн переніс серйозну операцію - що відомо про стан Принца Темряви

09:17

Ракетний удар по Одесі: окупанти вдарили двома ракетами Онікс, пролунав вибухВідео

09:16

Армія РФ хоче пробити шлях з Богородичного на Слов’янськ: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронтіВідео

09:03

Лише "простий і прямий мордобій": Арестович пояснив, що зупинить Путіна

09:03

Буря вибухне не пізніше кінця літа: як далі розвиватиметься війна в УкраїніПогляд

08:40

Окупанти вночі вдарили "Ураганами" по житлових будинках на Дніпропетровщині – деталіФотоВідео

08:38

Гороскоп на сьогодні, 14 червня 2022: Левам - випробування долі, Дівам - великі гроші, Стрільцям - чужі секретиВідео

Реклама
08:22

Макрон не приїде до Києва 15 червня - посольство ФранціїВідео

08:00

"ЗСУ добре вломили окупантам артилерією": Арестович розповів про бої під ХерсономВідео

07:57

ЗСУ відбили дві вертолітні атаки і провели повітряний бій з російським Су-35

07:01

"Не потрібно балансувати між Україною і РФ": Зеленський закликав Шольца до впевненішої підтримки Києва

06:30

Україна піде на мирні переговори з РФ, якщо Кремль матиме намір покласти край війні - Зеленський

06:21

Чому Україна має право вимагати від Заходу озброєння, а не проситиПогляд

05:20

Не поспішайте викидати унікальну квітку: дуже простий і корисний рецепт варення з пелюсток півонійВідео

05:00

На Заході бояться перемоги України – Шольц, Макрон і Драгі тиснутимуть на Зеленського – ЖдановВідео

04:20

Потужні грози і сильний шторм: синоптики попередили про серйозне похолодання в УкраїніВідео

03:51

Зв'язок з космосом втрачено: Жанна Агузарова перейшла на бік рашистів

03:20

ЗСУ готуються до великого наступу: успіхи на півдні відволікають ворога від Донбасу - аналітикВідео

02:47

Панін образив росіян та наговорив собі на статтю : "Всі мерзотники, негідники, злочинці та ідіоти"

02:43

"Вам зі мною не нудно?": Волочкова вирішила здивувати розставленими ногами зі свічкою в руках

02:40

Сєвєродонецьк сам "блокує" наступ окупантів - військовий експертВідео

02:10

Півонії довго та пишно цвістимуть: всі секрети догляду за "царицею квітів"Відео

01:33

Війна стане позиційною: Жданов сказав, коли РФ послабить наступВідео

00:51

Прикмети на 14 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13 червня, понеділок
23:50

Повня 14 червня: 5 речей, які принесуть гроші в СупермісяцьВідео

23:39

Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити від окупантівВідео

23:14

"Окупанти радісно просуваються": на харківському напрямку трапилася маленька зрада - АрестовичВідео

Реклама
23:02

Андрій Шевченко та група 1+1 media запускають кампанію із закликом бойкотувати російських спортсменівВідео

22:54

Доля України - повертати і зміцнювати: Зеленський розніс посягання Путіна на українські земліВідео

22:48

У документальному циклі "Українські палаци. Золота доба" розказали про український палац, який зараз опинився в окупаціїВідео

22:48

Перці будуть великими і солодкими: як приготувати найефективніше добриво своїми рукамиВідео

22:39

Кабмін заборонив експорт вугілля і газу з УкраїниВідео

22:14

США напевно віддасть ЗСУ всю необхідну їм зброю - очільник ПентагонуВідео

22:08

Полетіли ще 10 мільйонів: ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 під ІзюмомВідео

21:54

Ціни на гречку: експерти спрогнозували, коли вартість впаде і закінчиться дефіцитВідео

21:53

Україна переможе у війні проти Росії завдяки "трьом китам" - ЄрмакВідео

21:52

Росія зібралася до 1 вересня анексувати Маріуполь та Донецьку область – радник мераВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти