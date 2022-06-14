Спалили БМП дотла: артилеристи ЗСУ ефектно знищили окупантів, які ховалися у лісі

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили окупантів, які ховалися у лісі/ Скрін з відео

Українські артилеристи 40-ї окремої артбригади імені Великого князя Вітовта ефектно знищили російську техніку.

Захисники України поділилися відео, як вони перетворюють у металобрухт кілька одиниць ворожої бронетехніки. Відповідне відео оприлюднив Генштаб Збройних сил України.

"Декілька кадрів бойової роботи української артилерії. Російських окупантів знову поменшало", – йдеться у повідомленні.

Як видно з відеоролика, одну російську бойову машину піхоти українські артилеристи дістали навіть у лісі посеред дерев, де окупанти, очевидно, намагалися сховатися.

Тим часом ще одна бронемашина намагалася втекти дорогою. Але далеко їй доїхати не вдалося – одним із наступних влучних ударів українські воїни знищили її дотла.

Раніше повідомлялося, що українські військові зараз перебувають за 18 кілометрів від тимчасово окупованого Херсона. Захисники України влучно б’ють по скупченнях загарбників артилерією на південному напрямку, розповів Арестович.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що армія РФ хоче пробити шлях з Богородичного на Слов’янськ. Крім цього, окупанти планують розвинути наступ у ще двох місцях на Донеччині. Вони перегруповуються і стягують сили на Лиманський напрямок.

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