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"Наступні пів року – вирішальні": контрнаступ ЗСУ змусить РФ діяти за одним із 3 сценаріїв – експерт

15 березня 2023, 10:59
У Росії дефіцит боєприпасів, але у неї вже немає часу розгортати ширше виробництво. Тому в Кремлі розглядають різні варіанти, як діяти далі.

Украинские военные, Михаил Самусь
Контрнаступ ЗСУ змусить РФ діяти за одним із трьох сценаріїв, вважаэ Михайло Самусь/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Війна в Україні зараз перебуває у критичній точці. Наступні пів року можуть стати вирішальними та визначити увесь подальший перебіг подій.

Збройні сили України готуються до контрнаступу. Тим часом у країні-агресорці РФ сильно не вистачає боєприпасів. Але попри дефіцит вони вже не мають часу розгортати ширше виробництво, тому в наступні пів року просто використовуватимуть те, що дістануть зі складів. А контрнаступ ЗСУ за цей час покаже, як далі розгортатимуться події. Про це розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь "24 Каналу".

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Він висловив думку, що росіяни будуть намагатися захопити якомога більшу частину території Донецької та Луганської областей. Після цього вони можуть спробувати натиснути на Україну для підписання якихось "домовленостей" за допомогою Китаю, економіки, енергетики чи західних медіа. У цих "домовленостях" найімовірніше будуть передбачені переваги для РФ.

Після того, як ЗСУ підуть у контрнаступ, країна-агресорка Росія може діяти за одним із трьох сценаріїв, зазначив експерт.

"Або Росія просто виведе свої війська і закриється, буде там варитися у своєму фашистському соці, або буде продовжувати цю війну, або намагатиметься заморозити її, як вони зараз захочуть зробити", – сказав аналітик.

Також він наголосив, що країна-агресорка Росія уже відчуває сильний дефіцит боєприпасів, адже вона не була готова до війни такої інтенсивності. Навіть у військовому командуванні РФ зараз до кінця не розуміють, на скільки вистачить боєприпасів для окупантів і як вирішити цю проблему. При цьому в РФ уже немає часу розгортати воєнну економіку і переводити виробництво боєприпасів на більші масштаби. Тому найближчим часом вони будуть воювати лише за рахунок того, що дістануть зі складів.

Війна в Україні

Раніше офіційний представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер зазначав, що Україну навесні і влітку 2023 року очікують вкрай важкі битви з російськими окупантами. Але союзники допомагатимуть ЗСУ з вирішенням проблеми дефіциту боєприпасів.

У Центрі національного опору повідомили, що в окупованому Росією Криму серед колаборантів і осіб, які незаконно перебралися на півострів в 2014 році, ростуть панічні настрої. Посилилася військова мобілізація і роздача повісток на вулицях. Російський бізнес готується до евакуації. Київ закликає місцевих жителів повідомляти про пересування ворожих військ і військової техніки.

Нагадаємо, напередодні інформаційний простір України розбурхала стаття американського видання The Washington Post, в якій говорилося про те, що в ЗСУ спостерігається песимізм ‒ зокрема і щодо майбутнього контрнаступу. Але такі твердження не відповідають дійсності, заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

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війна в Україні вторгнення Росії Михайло Самусь
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