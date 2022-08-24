Армія України у День незалежності розтрощила ворожий вертоліт Ка-52 вартістю 16$ млн

Ка-52 Алігатор називають "гордістю російської авіації" / Фото Вікіпедія

Сили оборони України близько першої години ночі 24 серпня, в День незалежності, знищили один з найдорожчих і сучасних ворожих вертольотів – Ка-52 Алігатор. Ціна такого вертольота, який випускається тільки з 2008 року, становить не менше 16 мільйонів доларів США.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, українські військові завдали нового удару по противнику на східному фронті. Окупанти зазнали втрат.

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Зокрема, зенітні ракетні підрозділи армії України знищили ворожий вертоліт Ка-52 Алігатор. Його називають "гордістю російської авіації". Літальний апарат випускають лише з 2008 року. На озброєнні такого вертольота знаходиться гарматна установка з лазерною системою наведення, а також протитанковий ракетний комплекс і авіабомби.

"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів. З Днем Незалежності, Україно!"- підкреслили в ПС ЗСУ.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не піде на поступки Росії з питань територій. За словами чиновника, Київ прагне до того, щоб війна не була перенесена на майбутнє. При цьому українська держава має намір відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що незабаром на фронті можуть статися "дуже гострі події". Окупанти наразі не готові вивести свої війська з території України, однак ЗСУ налаштовані на звільнення всіх своїх земель. Загострення може статися і до Дня Незалежності.

Президент Володимир Зеленський припустив проведення перемовин між Україною та Росією. Але для реалізації такого сценарію Москва повинна виконати умову Києва у вигляді виведення своїх військ з української території.

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