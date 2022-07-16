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Через Маріуполь на Запоріжжя пройшла велика колона військової техніки РФ

16 липня 2022, 14:38

Велика кількість російських окупантів "отаборилася" у селах, розташованих близько до адмінмежі Запорізької області.

Российские военные, колонна российской техники
Через Маріуполь на Запоріжжя пройшла велика колона військової техніки РФ/ Фото ілюстративне: Reuters

Російська колона, у якій було близько 100 одиниць військової техніки, пройшла через тимчасово окупований Маріуполь у сторону Запорізької області.

У колоні на тягачах були бойові машини десанту (БМД-4), а також дуже багато бронетранспортерів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, оприлюднивши відповідне відео.

Також Андрющенко розповів, що селах, які розташовані близько до адмінмежі Запорізької області, розселилася велика кількість російських окупантів. Вони зайняли переважно приміщення шкіл.

"Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом. З урахуванням заяви Шойгу про посилення наступу на усіх напрямках, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво", – зазначив радник маріупольського міського голови.

Також він нагадав, що українці можуть повідомляти про пересування ворога, зберігання ворожої техніки та боєкомплектів, а також про колаборантів і зрадників за допомогою боту @MMR_SendMe_bot.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська почали виходити з оголошеної раніше оперативної паузи й намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Напередодні загарбники провели серію обмежених наземних атак у напрямку Слов'янська, Сіверська, траси Бахмут – Лисичанськ та Донецька.

Нагадаємо, в Росії заявили, що збираються "наростити дії армії РФ" на всіх напрямках в Україні. При цьому у Росії знову почали нахабно прикривати свої жорстокі атаки на Україну, вигадуючи "масштабні обстріли Донбасу" з боку українських сил.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

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