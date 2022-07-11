Замах на гауляйтера Сальдо і удар по офіцерах Росгвардії: деталі вибухів у Херсоні

У Херсоні гримлять нові вибухи / скріншот

В окупованому РФ Херсоні горить ворожий склад і зона розміщення російських військ, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"В Херсоні вибухи. Горить ще один склад окупантів і зона розміщення російських військ. Подробиці пізніше", - написав він у Telegram-каналі.

Крім того, за інформацією Гончаренка, в Херсоні на головного "гауляйтера Сальдо" було скоєно замах, але він вижив.

У свою чергу радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань в Facebook повідомив про те, що під час удару українських військових по базі окупантів у Херсоні, міг загинути полковник Росгвардії Олександр Нечипуренко.

"Вчора в Херсоні міг загинути полковник Росгвардії Олександр Нечипуренко. Чекаємо підтвердження інформації", - написав він.

За словами Хланя, на те, що хтось із "віпів" російської армії постраждав однозначно вказує те, що "паніки і швидких у орків було аж надто багато".

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові завдали удару по тилових позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області.

Зазначається, що для знищення ворожих позицій ЗСУ задіяли далекобійну артилерію, надану США в рамках ленд-лізу.

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