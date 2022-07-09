Як йде звільнення Херсона: з'явилися офіційні дані і карта

Як йде звільнення Херсона / УНІАН, скріншот

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли, скільки насправді населених пунктів звільнили ЗСУ за останній місяць у Херсонській області.

В Telegram-каналі відомства була опублікована карта, яка показує реальну ситуацію на Херсонщині.

Так само там нагадали, що протягом місяця в ЗМІ з'являється інформація про нібито звільнення тих чи інших населених пунктів в Херсонській області, а нещодавно іноземне видання Economist повідомило, що "ВСУ вже на околицях Херсона", але насправді ситуація інша.

Протягом останнього місяця ЗСУ звільнили:

Село Таврійське, 11 червня;

Село Потьомкіне, 30 Червня;

Село Іванівка, 2 липня.

"Було багато повідомлень про звільнення населених пунктів в околицях Херсона, але Генштаб не підтвердив інформацію. Тим більше неофіційні повідомлення про нібито звільнення сіл і поширення такої інформації можуть зірвати військову операцію, як це було з Сєвєродонецьком", - зазначили в центрі.

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Там також підкреслили, що навіть якби Збройні Сили дійсно стояли в передмісті Херсона, то публічне оголошення інформації про переміщення українських військ і озброєння ніяк не допоможуть українським воїнам розбити окупантів. А ось ворогові ця інформація дуже допоможе.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

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