Армія України поставила війська РФ перед складним вибором і може відкрити третій фронт – Жданов

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися і в Запорізькій області - експерт / Колаж Главред, відкриті джерела

Армія України продовжує просуватися у Херсонській області та на Харківському напрямку. Війська по всій лінії фронту рухаються вглиб Луганщини. Російські окупанти під час операції нашої армії змушені відступати. ЗСУ можуть відкрити і третій, Запорізький фронт, якщо росіяни почнуть перекидати звідти свої війська на інші напрямки. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що українські війська, крім наступу у Херсонській і Харківській областях, посилили своє просування на Луганщині. Там ЗСУ заходять углиб регіону.

"Харківський напрямок я б вже перейменовував на Луганський, тому що ми фактично по всьому периметру, по всій лінії фронту заходимодо Луганської області і починаємо вже просуватися вглиб неї", - зазначив експерт.

За його словами, армія України поставила війська РФ в таку ситуацію, за якої окупанти змушені вибирати, який напрямок доведеться посилювати, а який – послаблювати. Для маневрів у них немає резервів.

І якщо росіяни перекинуть сили з Запорізького напрямку, ЗСУ відкриють там третій фронт. Рішення залежить від планів Генштабу.

"У них зараз "принцип журавля" – або хвіст, або голова, що витягати. Вони не знають. Якщо вони почнуть знімати з третього, а третій напрямок – це Запорізький. Це єдине місце в районі Мелітополя, де є резерв російських військ - 10-15 батальйоно - тактичних груп", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Українські війська продовжують проводити військову операцію на двох напрямках – Херсонській області та на Донбасі. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині проводиться звільнення територій. Вдалося повернути під контроль Києва 6 населених пунктів.

За декілька днів ЗСУ досягли серйозного просування на Херсонщині. 2 жовтня президент Зеленський підтвердив повернення Архангельского та Миролюбівки.

4 жовтня в Оперативному командуванні Південь заявили про звільнення Давидова Броду, Крещенівки, Любимівки, Золотої балки, Біляївки, Українки, Малої Олександрівки та Великої Олександрівки.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України буде успішно просуватися у Херсонській області допоки не почне підступати до Херсона. Там українські сили зіткнуться з перешкодами у вигляді декількох ліній оборони противника. Окупанти планують дати бій ЗСУ.

Дивіться відео ТСН - армія України скоро може звільнити частину Херсонської області

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