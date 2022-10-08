УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія України поставила війська РФ перед складним вибором і може відкрити третій фронт – Жданов

8 жовтня 2022, 05:00

Сили оборони України просуваються на Херсонському та Харківському напрямках, російські окупаційні війська змушені відступати, сказав Олег Жданов.

Жданов, Мелітополь
Контрнаступ ЗСУ може розпочатися і в Запорізькій області - експерт / Колаж Главред, відкриті джерела

Армія України продовжує просуватися у Херсонській області та на Харківському напрямку. Війська по всій лінії фронту рухаються вглиб Луганщини. Російські окупанти під час операції нашої армії змушені відступати. ЗСУ можуть відкрити і третій, Запорізький фронт, якщо росіяни почнуть перекидати звідти свої війська на інші напрямки. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що українські війська, крім наступу у Херсонській і Харківській областях, посилили своє просування на Луганщині. Там ЗСУ заходять углиб регіону.

"Харківський напрямок я б вже перейменовував на Луганський, тому що ми фактично по всьому периметру, по всій лінії фронту заходимодо Луганської області і починаємо вже просуватися вглиб неї", - зазначив експерт.

За його словами, армія України поставила війська РФ в таку ситуацію, за якої окупанти змушені вибирати, який напрямок доведеться посилювати, а який – послаблювати. Для маневрів у них немає резервів.

І якщо росіяни перекинуть сили з Запорізького напрямку, ЗСУ відкриють там третій фронт. Рішення залежить від планів Генштабу.

"У них зараз "принцип журавля" – або хвіст, або голова, що витягати. Вони не знають. Якщо вони почнуть знімати з третього, а третій напрямок – це Запорізький. Це єдине місце в районі Мелітополя, де є резерв російських військ - 10-15 батальйоно - тактичних груп", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Українські війська продовжують проводити військову операцію на двох напрямках – Херсонській області та на Донбасі. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині проводиться звільнення територій. Вдалося повернути під контроль Києва 6 населених пунктів.

За декілька днів ЗСУ досягли серйозного просування на Херсонщині. 2 жовтня президент Зеленський підтвердив повернення Архангельского та Миролюбівки.

4 жовтня в Оперативному командуванні Південь заявили про звільнення Давидова Броду, Крещенівки, Любимівки, Золотої балки, Біляївки, Українки, Малої Олександрівки та Великої Олександрівки.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України буде успішно просуватися у Херсонській області допоки не почне підступати до Херсона. Там українські сили зіткнуться з перешкодами у вигляді декількох ліній оборони противника. Окупанти планують дати бій ЗСУ.

Дивіться відео ТСН - армія України скоро може звільнити частину Херсонської області

Інші новини:

ЗСУ Запорізька область Олег Жданов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:07

День юриста 2022 в Україні: яскраві листівки та красномовні привітання до свята

05:00

Армія України поставила війська РФ перед складним вибором і може відкрити третій фронт – ЖдановВідео

04:24

"Петросян у пачці": Волочкова зі спаленим волоссям стала посміховиськом

03:55

Як прибрати катишки з одягу без машинки за 30 секунд: 5 ефективних способів

03:20

Найсмачніший і дуже легкий листковий салат Мурашник: вишуканий рецепт за 10 хвилинВідео

Реклама
02:21

Військовий експерт розповів, чому оборона ворогів розвалюється швидше ніж очікувалося

01:40

Російська економіка почала відмирати: санкції та мобілізація заганяють її у глухий кут - експертВідео

00:51

Прикмети на 8 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу в будинок залучитиВідео

07 жовтня, п'ятниця
23:52

Зеленський щодо контрнаступу ЗСУ: схоже на швидку ходу, але хотілося б бігтиВідео

23:23

Путіна попереджали: колишній КДБ-шник пояснив причини поразки РФ у війніВідео

23:21

Атакують снігопади і вдарить мороз: синоптик попередив про прихід "крижаної" зими в листопадіВідео

22:55

Основи довголіття: Комаровський дав поради, як продовжити життя

22:17

Бійці ЗСУ скаржаться на "катастрофічні" збої в роботі Starlink на передовій - FТ

22:04

Масове дезертирство під Херсоном: "елітні" війська Путіна розбігаються з передовоїВідео

21:32

Чому ніколи не можна пити чай з ложкою в чашці: заборони, про які ніхто не знавВідео

21:29

Зеленський попередив про загрозу: РФ готує своє суспільство до ядерного ударуВідео

21:23

Гайдай пояснив, яким чином налагодити відносини з мешканцями ЛуганщиниВідео

21:06

Соліст "Другої ріки" прокоментував свій роман з Яніною СоколовоюВідео

20:46

Прорив ЗСУ на Луганщині: звільнено від окупантів сім населених пунктівВідео

20:41

Обізнані люди додають м'яту не тільки в чай: як використовують чудодійну рослину

Реклама
20:19

Потужний удар ЗСУ на півдні: десятки окупантів "перемололи" разом з технікоюВідео

20:17

У Лимані виявили більш ніж 200 могил та братське похованняВідео

20:16

Ворогів чекає "котел смерті": астролог приголомшила прогнозом щодо війни в УкраїніВідео

20:10

Прикмети на 9 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинку біди не сталосяВідео

19:42

"Довгих років в'язниці": у Чехії "Путіна" поклали в труну і креативно "привітали" з 70-річчямВідео

19:27

Над Києвом зроблять купол, що захищає від дронів-камікадзе-чиновники мерії

19:25

Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу: на що підуть гроші

19:22

"Хочу розірвати їх": Ласточкін, який змінився до невпізнання, "послав" батька і брата з Росії

19:06

День ангела в жовтні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

18:57

РФ потрібен ударний кулак: у ЗСУ попередили про загрозу нової атаки на КиївВідео

18:51

Курва Меркель навіть не приховує, що продалася Путіну з потрохамиПогляд

18:43

За 300 км від Москви дрон спалив два російські ракетоносці: подробиці

18:25

"Армія РФ не справляється": полонений зек з ПВК Вагнера розповів про вербування "кухарем Путіна"Відео

17:43

Воював на Донбасі з 2014-го: ЗСУ ліквідували "справжнього шахтаря з Габону"

17:41

Контрнаступ ЗСУ: на півдні деокуповано понад 2,4 тис. квадратних кілометрівВідео

17:10

Газманов, Расторгуєв і Чичеріна: ЄС наклав нові санкції на путінських холуїв-артистівВідео

16:59

Путін нарвався на критику свого оточення за провали у війні - Washington PostВідео

16:57

У Пугачової і Галкіна хочуть забрати дітей за засудження війни в Україні

16:42

Гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Тельці зловлять удачу за хвіст, а Левам краще тримати рот на замкуВідео

16:41

Наслідки війни в Україні для Росії та Путіна: чат з екс-депутатом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим

Реклама
16:32

РФ маніпулює переговорами, щоб зупинити звільнення України - ЗеленськийВідео

16:23

Бабине літо в Україні зіпсують дощі: в яких областях чекати опадівВідео

16:13

Верховна Рада підтримала Японію і визнала окупацію Курил Росією

15:58

"65 людей зникли з мобілізованих": окупанти РФ скаржаться на катастрофічні втратиВідео

15:54

Ядерна зброя буде задіяна: астролог розповів, коли і по яких містах України Путін завдасть ударуВідео

15:42

Щасливчиків всього чотири: астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає фантастичний жовтень

15:40

Як зберегти ріпчасту цибулю на зиму: кращі способи та рецепти

15:32

Смужки тканини на грудях: Гурцкая приголомшила відвертим виглядом

15:28

Як відіпрати червоне вино: 7 способів, як врятувати одяг від плям алкоголю

15:26

У США побоюються, що Україна вдарить з ATACMS по РФ, а Путін нападе на країну НАТО – NYTВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти