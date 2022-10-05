ЗСУ пішли вперед на Луганщині: звільнено шість населених пунктів

ЗСУ звільняють Луганську область, розповів Сергій Гайдай / Колаж Міноборони України, Суспільне

В Луганській області бійці Збройних сил України просуваються вперед, звільняючи захоплені окупантами землі.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, коментуючи перші підсумки деокупації області.

Він уточнив, що українські захисники вже звільнили шість населених пунктів у Луганській області.

Разом з тим він не став уточнювати їх назви, нагадавши про важливість дотримання інформаційної тиші для ефективних дій ЗСУ.

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Просування ЗСУ на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.