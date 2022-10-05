УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: звільнено шість населених пунктів

5 жовтня 2022, 20:36

Глава Луганської ОВА розповів про початок деокупації Луганської області.

ВСУ, Гайдай
ЗСУ звільняють Луганську область, розповів Сергій Гайдай / Колаж Міноборони України, Суспільне

В Луганській області бійці Збройних сил України просуваються вперед, звільняючи захоплені окупантами землі.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, коментуючи перші підсумки деокупації області.

Він уточнив, що українські захисники вже звільнили шість населених пунктів у Луганській області.

Разом з тим він не став уточнювати їх назви, нагадавши про важливість дотримання інформаційної тиші для ефективних дій ЗСУ.

гайдай
/ Скріншот

Просування ЗСУ на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

ЗСУ Сергій Гайдай новини Луганської області війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:15

"Нікчемний указ Путіна": в Україні рознесли РФ за привласнення Запорізької АЕС

21:58

"Ми купили БМП": окупанти здалися в полон ЗСУ і продали свою бронетехнікуВідео

21:54

Вступ України до НАТО: Зеленський провів важливі переговори зі СтолтенбергомВідео

21:29

США звинуватили Україну у вбивстві Дугіної - The New York TimesВідео

21:28

Бунт у РФ: московські "чмобіки" відмовилися їхати на війну в УкраїнуВідео

Реклама
21:25

Путін назвав винних у провалі мобілізації в РосіїВідео

21:02

Росія може осушити ГТС України: експерт назвав умови

20:56

"Кривавий переворот": експерт назвав сценарій відсторонення Путіна від владиВідео

20:47

Можуть спливти серйозні проблеми: які 4 знака зодіаку чекають великі неприємності найближчим часомВідео

20:42

Невістка-стриптизерка Корольової і Тарзана вийшла в світ в розпусному вигляді

20:36

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: звільнено шість населених пунктівВідео

20:34

Якби у росіян залишилася хоч крихта розумуПогляд

20:27

Лорак, Повалій, Седокова: хто із зірок-запроданок потрапив під санкції РНБОВідео

20:10

"Який же цинізм": Пєвцов зганьбився, виступаючи перед мобілізованими росіянами

20:10

Прикмети на 7 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не залишитися без грошейВідео

20:09

В окупантів величезні втрати: у Генштабі розповіли про потужний контрнаступ ЗСУ на ХерсонщиніВідео

19:46

Експерт спрогнозував, чи забезпечать США і Великобританія Україні гарантії безпекиВідео

19:38

"Міста стануть примарами": експерт пояснив, до чого призведе неможливість РФ качати газ до Європи

19:36

Вбивав українців від початку вторгнення: ЗСУ ліквідували вгодованого старлея з ТатарстануВідео

19:35

На Харківщині окупанти перейшли в контратаку: ЗСУ "покришили" резерви РФ, взяли полонених і трофеїВідео

Реклама
19:22

Що робити: знаменитий російський чемпіон в паніці від повістки до військкоматуВідео

19:09

Задумали велику трагедію: астролог назвала 10 міст України, які чекає масована атакаВідео

18:56

Соліст "Другої ріки" Харчишин розповів, куди зник Олег ВинникВідео

18:54

Гіркін анонсував швидке звільнення Шойгу, на його місце поставлять "технічну фігуру"Відео

18:48

"Нас в оточення беруть": окупанти істерять і скаржаться на новий "котел"Відео

18:42

Щасливчиків лише чотири: астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає фантастичний жовтень

18:24

ЗСУ тиснуть на війська РФ біля Херсону, фронт частково посипався – експертВідео

18:18

Українцям виплатять по 6600 грн допомоги: хто має правоВідео

18:08

Путін видав указ про захоплення Росією Запорізької АЕСВідео

18:07

Якщо "відрубають" опалення: як обігріти квартиру без газу і електрики

17:59

ЗСУ знищили інструктора зі стрільби - учасника параду на Красній площіВідео

17:53

Гороскоп на жовтень-2022 для всіх: Терези вхоплять бога за бороду, а на Скорпіона чекають невдачіВідео

17:41

Росіяни хаотично відходять: з'явилися подробиці наступу ЗСУ в Херсонській областіВідео

17:34

"Росіяни посипалися на півдні": військовий експерт назвав терміни звільнення ХерсонаВідео

17:24

Світлана Лобода публічно звернулася до Алли Пугачової після її заяви про "рабів і холопів"

17:17

Собчак з ганьбою не пустили в "русофобський" бар в ГрузіїВідео

17:03

Україну різко накриє спека, а потім завалить снігом: синоптики розповіли про аномальну погодуВідео

17:00

Відповідь повинна бути військовою: Чехія відреагувала на ядерний шантаж ПутінаВідео

16:59

Росія сама влаштувала аварію на Північному потоці, бо газопровід вже окупився - експерт

16:49

Favbet Tech підтримав українське кібервійсько Мінцифри

Реклама
16:48

ЗСУ почали вирішальну битву за південь, Херсон можуть звільнити до середини листопада - FTВідео

16:44

Як помити лоток у пральній машині: 2 золоті правила і 4 ефективні способи для всіх випадків

16:43

Приплів Гітлера і фашистів: Путін придумав нову причину війни з УкраїноюВідео

16:31

"Гібридний варіант": Загородній пояснив, як заявка України в НАТО вплине на хід війниВідео

16:31

У Росії вже радіють: федерація боксу оскандалилася і скасувала санкції для росіян і білорусівВідео

16:27

"Щось там у неї кардинальне станеться": екстрасенс передбачила долю запроданки Повалій в РФ

16:01

Ласкавий і теплий фен: як попрасувати без праски потрібні речі

15:58

"Це Вова Зеленський, якого я знаю": Данилко розповів, як війна змінила президента

15:58

Путін підставив лобістів на Заході: Україна може розраховувати на більшу підтримку - ЗагороднійВідео

15:56

"Перестати брехати": генерали РФ продовжують собачитися після нових провалів в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти