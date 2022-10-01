ЗСУ потрібно зайти в Донецьк та Херсон, щоб зупинити "референдуми" Путіна – експерт

Армії України будь-якою ціною потрібно зайти до Херсону - Соскін / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Силам оборони України слід завдати ударів на Херсонському, Запорізькому, Луганському та Донецькому напрямках, щоб зірвати так звані "референдуми" Росії. Успіх хоча б на двох з чотирьох точок може знищити плани Москви. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у ЗСУ після оголошення псевдореферендумів є декілька днів для того, щоб завдати нищівних ударів по військах Росії.

За його словами, за будь-якою ціною потрібно завдати удару по російським окупантам у Херсоні.

"Армія України може зайти в Херсон, треба зробити це будь-якою ціною. Потрібен вогняний смерч. Треба використовувати будь-які засоби. Після заходу в Херсон там вже будуть бої", - вважає Соскін.

Другий напрямок - Луганська область, у Сватовому, Старобільську та Луганську.

Також, на думку експерта, потрібно зайти в Донецьк або Горлівку, і вдарити на Запорізькому напрямку. Якщо ЗСУ встигнуть завдати такого удару, затія Кремля з "референдумами" буде розтрощена.

"Потрібно досягти генерального успіху на чотирьох напрямках - Херсонському, Запорізькому, Луганському та Донецькому (Горлівка). Серйозний результат хоча б на двох з чотирьох напрямків призведе до того, що вся ця путінська затія з референдумом накаже довго жити", - підкреслив Олег Соскін.

Путін оголосив про анексію територій України.

Президент держави-агресора Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. На, мовляв, "церемонії" були і маріонетки Кремля, яких Москва оголосила нібито окупаційною"владою". Ратифікація "документів" російським парламентом має відбутися 3-4 жовтня.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія шляхом анексії територій пішла на ескалацію конфлікту з Україною. Чиновник закликав світ продемонструвати рішучу реакцію на дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. На думку гаранта, Київ вже пройшов свій шлях інтеграції до Альянсу.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку до НАТО", - додав Зеленський.

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