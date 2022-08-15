Плани РФ щодо Херсона провалилися: військове командування окупантів втекло з міста – облрада

Військове командування окупантів втекло з Херсона – облрада/ скрін

Більшість військового командування російських окупантів виїхала з Херсона.

У загарбників не лишилося жодного маршруту, яким вони могли б безпечно доставляти зброю, техніку і продовольство з лівого на правий берег Дніпра у Херсонській області. Про це розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, пише BBC Україна.

"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", – зазначив Соболевський.

Усі головні дороги на окупованих територіях Херсонщини перебувають під вогневим контролем ЗСУ, каже заступник голови облради.

Це могло стати основною причиною, чому командування загарбників покинуло Херсон.

"Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", – каже посадовець.

Також він прокоментував, у якому стані зараз перебуває Антонівський міст після ударів по ньому з боку Збройних сил України. За словами Соболевського, по мосту зараз не можливо перейти навіть пішки.

Заступник голови Херсонської облради зазначає, що усі плани росіян щодо Херсонської області провалилися, і тому загарбники зараз перебувають у дуже поганому моральному стані.

Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 14 серпня, Збройні сили України завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсонській області, який окупанти РФ використовували для перекидання військової техніки та особового складу. Удар був нанесений з метою вивести з ладу Антонівський міст і виключити його використання окупантами.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань зазначав, що на правому березі Херсон війська російських окупантів залишаються без належного підкріплення. За його словами, це є початком деокупації захопленої РФ Херсонської області.

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