Хочуть перекинути більше військ до Херсона: РФ будує плавучий міст – розвідка Британії

РФ будує плавучий міст, адже Антонівським мостом уже неможливо рухатися/ Reuters, скрін

Росія хоче побудувати через Дніпро у Херсоні масивний плавучий міст, щоб з його допомогою перекидати до окупованого обласного центру свої війська.

Його хочуть встановити поруч з Антонівським автодорожнім мостом, який воїни ЗСУ своїми ударами пошкодили настільки, що рухатися ним уже неможливо. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У британській розвідці зазначають, що ця переправа може стати ключовою сполучною ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом.

Упродовж декількох тижнів російські окупанти розраховували на поромну переправу через водний шлях. Якщо РФ вдасться добудувати плавучий міст, то вона зможе перевозити більше загарбників на правий берег, ніж це вдавалося зробити поромом.

Проте плавучий міст все одно буде вразливим для українських наступальних дій, наголосили у британській розвідці.

Нагадаємо, у понеділок, 22 серпня, в Херсонській області прогриміли вибухи. З’явилися повідомлення, що був удар по Антонівському мосту, після чого нібито "міст розірвало надвоє".

Пізніше стало відомо, що сили оборони України завдали удару по Антонівському мосту у момент, коли естакадою рухалася колона російської автомобільної техніки з боєприпасами. Відбулася детонація боєприпасів в російських вантажівках, в результаті чого вийшло пошкодження бетонних конструкцій. Відремонтувати міст і проїхати ним більше не можна.

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