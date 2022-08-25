Біля Антонівського моста прогриміли вибухи, спалахнула пожежа

Біля Антонівського моста прогриміли вибухи/ скрін

Вранці у четвер, 25 серпня, у районі Антонівського моста біля Херсона було чути вибухи.

Вони пролунали о 05:00. Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на дані своїх кореспондентів.

Після вибухів розпочалася пожежа.

"О 5-ій годині ранку у Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи. Наразі в тому боці щось горить", – йдеться у повідомленні.

Пізніше у мережі з’явилися відео, на яких чутно сильні вибухи, проте локацію, де вони відбуваються, не видно.

Офіційну інформацію від ЗСУ про цю подію поки що не повідомляли.

Нагадаємо, у понеділок, 22 серпня, в Херсонській області прогриміли вибухи. З’явилися повідомлення, що був удар по Антонівському мосту, після чого нібито "міст розірвало надвоє".

Пізніше стало відомо, що сили оборони України завдали удару по Антонівському мосту у момент, коли естакадою рухалася колона російської автомобільної техніки з боєприпасами. Відбулася детонація боєприпасів в російських вантажівках, в результаті чого вийшло пошкодження бетонних конструкцій. Відремонтувати міст і проїхати ним більше не можна.

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